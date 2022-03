Fidel Albiac descubre qué está pasando con el dinero y prepara el fin de la relación

Fidel Albiac, abogado de profesión, lleva toda la vida en boca de los periodistas porque su personaje público suscita una infinidad de polémicas. Ha sido acusado de aprovecharse del mal momento de su mujer Rociíto, pero lo único cierto es que siempre ha estado a su lado.

Se ha convertido en un gran apoyo y es una de las pocas personas que nunca le ha dado la espalda.

Fidel Albiac ha perdido el miedo y se ha enfrentado a todos sus enemigos, pero hay uno de ellos que tiene más paciencia que él. Estamos hablando de Antonio David Flores, quien pretende lavar su imagen organizando actos benéficos que publicita en sus redes.

Cuando abandonó los platós de Telecinco abrió un canal de Youtube que está teniendo mucho éxito.

| GTRES

Fidel ha descubierto que Antonio David ha destinado los fondos que ha recaudado en su último vídeo a una causa humanitaria. El antiguo colaborador de Sálvame ha donado su último sueldo como youtuber a los refugiados ucranianos y este gesto está siendo muy aplaudido.

“Os espero en un directo en el que vamos a tratar cómo es la situación en la frontera entre Ucrania y Polonia. Contaremos con gente que está viviendo de primera mano este conflicto”, escribe el exmarido de Rocío en sus redes sociales.

| España Diario

Fidel conoce perfectamente a Antonio David y es posible que sepa que está tramando, pero eso no es lo más preocupante. El youtuber ha implicado a Albiac en un escándalo bastante turbio que podría suponer el fin de la carrera televisiva de Rocío Carrasco.

Flores ha puesto en duda la transparencia del concierto que Rociíto organizó el Día de la Mujer para honrar la memoria de su madre.

Fidel Albiac salvará la relación más importante de Rocío

Fidel disfruta de una paciencia infinita, pues ha logrado mantenerse al margen del escándalo y nunca ha respondido a sus enemigos en los platós. Piensa que lo mejor es poner estas situaciones en manos de la justicia, por eso jamás ha hecho público sus conflictos.

No sería de extrañar que emprendiera acciones legales contra Antonio David por lo que ha insinuado sobre él.

Albiac ha sido acusado de estar implicado en una presunta organización turbia del concierto homenaje a Rocío Jurado. Antonio David Flores asegura que este espectáculo ha sido producido por una empresa cuya sede está en Sevilla, ciudad natal del abogado.

No ha entrado en detalles, pero ha puesto este dato encima de la mesa para abrir un debate que podría ser peligroso.

Hace justo un año que Rocío Carrasco empezó su andadura en Telecinco y desde entonces su fama no ha hecho más que crecer. Pero las acusaciones que está recibiendo en los últimos meses podrían suponer el fin de este reinado televisivo. El concierto homenaje a Rocío Jurado supuestamente era un acto benéfico, pero algunos periodistas, como Diego Arrabal, lo ponen en duda.

Fidel ayudará a Rociíto y no permitirá que su relación laboral con Telecinco acabe de una forma tan abrupta. Pero hay cosas que no puede controlar y, teniendo en cuenta que es un hombre responsable, no sería de extrañar que ya tuviera una alternativa.

El abogado podría estar preparando el final para proteger a su mujer y que esta no sufra ninguna lesión.

Fidel Albiac, sorprendido por el cambio: “Sinvergüenzas”

Fidel sabe que la situación es cada vez más compleja y en parte es responsabilidad de los ataques de Antonio David Flores. El antiguo colaborador de Sálvame cada vez tiene más influencia en Youtube y está consiguiendo cambiar su imagen.

Recientemente ha donado dinero a una causa benéfica y lo ha hecho, según sus fans, de forma completamente limpia.

“Me alegro de que cambies la dinámica porque sinceramente estoy del morbo hasta el moño. Seguir alimentando a todos esos sinvergüenzas de Telecinco que ya se han retratado solos no lleva a ningún lado”, le escribe un seguidor.