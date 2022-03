Raquel Bollo anuncia su final en televisión y lanza la amenaza que aniquila 'Sálvame'

Raquel Bollo, colaboradora habitual de los programas de Telecinco, está cansada de seguir aguantando determinados atrevimientos. Entiende que es un personaje público y que la prensa puede hablar de ella, pero no quiere seguir justificándome. Por ese motivo ha anunciado que su final en televisión está cerca y que quiere abandonar el espacio en el que está trabajando.

Raquel Bollo se siente cómoda ejerciendo de tertuliana en Viva la Vida, pero sabe que este empleo le sitúa en primera línea mediática. Emma García, presentadora del espacio, se ha dado cuenta de que la sevillana está atravesando un momento crítico. “Has aparecido afectada, yo creo que la gente tiene que saber lo que pasa fuera y cómo nos afectan las cosas”, declara comunicadora.

| Telecinco

Raquel ha confirmado que ha tocado fondo y se ha emocionado con las palabras que le ha dedicado su presentadora Emma García. La vasca asegura que cuando ha llegado a Telecinco se ha encontrado un panorama completamente desolador. Ha visto a “una mujer llorando a lágrima viva y diciendo que se iba, que estaba a gusto en el programa, pero que se iba”.

Raquel reconoce que se está planteando dejar la televisión porque siente que es la única forma de vivir alejada del conflicto. En su momento abandonó Sálvame porque no se sentía bien tratada y ahora ha corroborado que sus compañeros no le tienen demasiado cariño. El equipo de Jorge Javier Vázquez acusa a la tertuliana de tener una deuda de 20.000 euros.

Raquel Bollo anuncia medidas legales

Raquel no tiene ningún problema en defenderse de los ataques que está recibiendo, pero los considera injustos. Según ha contado en Viva la Vida, sus abogados están trabajando en este tema y serán los jueces los únicos que escuchen la verdad. No ha especificado quién será el receptor de la noticia, pero todo el mundo piensa que estaba hablando de Sálvame.

Bollo quiere frenar el escándalo y ha insinuado que demandará a todos los que hayan participado en el mismo. Los colaboradores de Jorge Javier Vázquez son los responsables de la información, así que es posible que tengan nuevos problemas. Esta posible demanda llega en un momento crítico porque Sálvame está viviendo una crisis de audiencia importante.

| GTRES

“Estoy cansada, me considero una mujer fuerte, pero mi fuerza la quiero gastar en mi vida de fuera, mejor o peor, pero es mi vida. No tengo más fuerzas para estar justificándome porque yo no le hago daño a nadie, entonces soy consciente de que hay informaciones. Considero que son cosas que no voy a estar toda mi vida demostrando, las demostraré donde las tengo que demostrar”, ha explicado Bollo.

“Hay temas que están judicializados, lo he puesto en manos de un abogado porque cada uno es como es. Yo soy una mujer fuerte, pero soy humana y claro que me afecta”, desliza con los ojos llenos de lágrimas.

Raquel Bollo asume su error: “Es una cosa que no he hablado”

Raquel está preocupada porque piensa que la situación está afectado a su familia. No quiere que la gente que le quiere sufra, por eso está pensando en abandonar Telecinco. Pero ha dejado claro que nadie le ha animado a que lo haga, es una idea que le pertenece a ella

“Yo en el fondo me siento culpable porque les hice sufrir mucho a mis padres y siempre digo que cuando van a descansar los pobres. Voy a mi casa y no me quieren ni preguntar y me duele que sufran, pero no me dicen que deje la tele. Es una cosa que no he hablado con nadie, soy yo sola y no he hablado absolutamente con nadie”, explica Viva la Vida.

Emma García le ha prometido que se siente muy cómoda trabajando a su lado, de hecho le ha dado la posibilidad no responder a nada. Sin embargo, la tertuliana es valiente y tiene justificaciones para todo lo que Sálvame está contando sobre ella.