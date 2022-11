El feo mote por el que llaman a Belén Esteban en los pasillos de Telecinco

Belén Esteban ya no puede más. Y es que desde que protagonizó y colgó en redes sociales aquellas fotos en las que aparece con un sinfín de famosos de nuestro país, la colaboradora ha visto que el foco mediático está, todavía más, encima de ella.

Todo empezó cuando la mujer de Miguel Marcos asistió, como muchos otros rostros conocidos, a la famosa gala de Los 40 Music Awards. Evidentemente, la madre de Andreíta, al estar todo el rato rodeada de varias estrellas, no se le pasó por alto tomarse unas cuantas fotos con algunos de ellos.

Artistas desde Pedro Almodóvar, pasando por Paula Echevarría, hasta llegar a Ana Mena y Rosalía. Sin duda alguna, fue una gran noche para la misma Belén Esteban, ya que se lo pasó en grande.

Eso sí, lo que no se esperaba es que, tras este evento, se fuera generar bastante controversia. Y es que numerosos usuarios de Internet empezaron a tachar a la tertuliana de "pesada" y "acosadora" por posar con muchos famosos. Como era de esperar, aunque estos insultos no fueron bien recibidos por Belén Esteban, lo cierto es que esta decidió que no le afectarían en lo más mínimo.

No obstante, lo que sí le ha acabado pasando factura ha sido el mote que le acaban de poner sus compañeros.

A la luz el mote que le han puesto a Belén Esteban

No nos cabe la menor duda de que uno de los temas que más ha dado de que hablar ha sido el de la famosa velada de Los 40 Music Awards. Un evento que no se pudo perder ni siquiera la misma Belén Esteban, que acudió sin dudarlo.

Pero, sin duda, lo que generó verdadera polémica fue que la colaboradora se dedicó gran parte de la noche a tomarse numerosas fotos con varios artistas. Una actitud que levantó todo tipo de opiniones, sobre todo negativas cabe decir. "Agotadora, molesta, insistente, brasas, inaguantable, pesada, cansina, cargante...", eran algunos de estos descalificativos que recibía la madre de Andrea Janeiro.

"Los estaba prácticamente acosando, no paraba de perseguirles y todo por hacerse fotos", decía un testigo desde el programa Sálvame. Pero, por si no fueran suficientes tales acusaciones, ahora, Belén Esteban ha sido testigo de lo que se va diciendo de ella en los pasillos de Telecinco.

Se trata de un mote, que no es ni 'Princesa del Pueblo' ni 'la de Paracuellos'. Nos estamos refiriendo al apodo de 'la mocita feliz', que hace referencia al famoso personaje malagueño que se suele arrimar a los famosos en distintos puntos de España, como ella misma hizo en los mencionados premios.

Desde luego, este mote no le ha sentado nada bien a la exmujer de Jesulín de Ubrique, que ya se está empezando a cansar de que sus fotos con varios famosos estén creando polémica.

No solo ha tenido que lidiar con estas críticas, sino también con otras que la señalan como una persona maleducada ante sus fans. "Era un poco borde y decía que no se hacía fotos, las rechazaba todas", revelaba otro testigo.

Belén Esteban reúne a lo suyos por un claro motivo

Pese a que esta situación está empezando a cansarle, por el contrario, Belén Esteban no quiere que esto le acabe afectando demasiado. Por ello, hace unos días, la colaboradora no dudó en celebrar por todo lo alto su 49 cumpleaños junto a sus seres más queridos.

Entre todos ellos se encontraban Anabel Pantoja, Carlota Corredera, Eugenia Martínez de Irujo y David Valldeperas. Desde luego, un feliz momento que vivió y que le hizo olvidarse de todos los males que últimamente la rodean tras la polémica de la gala musical.

