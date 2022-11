Belén Esteban pone la cruz a una de sus grandes amigas en Telecinco

Belén Esteban está atravesando un momento complicado porque continúa con su recuperación tras la intervención quirúrgica y porque su puesto en Sálvame está en peligro. Pero es que, además, se ha enemistado con Belén Ro. Y ahora, por si fuera poco, una de sus grandes amigas en el programa se ha enfadado con ella.

Nos estamos refiriendo a María Patiño, que ha montado en cólera al conocer que no había sido invitada a la fiesta de cumpleaños de la de San Blas.

Belén Esteban provoca el enfado de María Patiño

La mujer de Miguel Marcos tiene a grandes amigos en Telecinco y una de ellas es María. Por este motivo, se entiende que la gallega se haya molestado muchísimo al no estar invitada a la fiesta de Belén. Una fiesta por su 49 cumpleaños en la que sí han estado presentes desde Carlota Corredera hasta Anabel Pantoja pasando por David Valldeperas.

Esteban ha sabido del enojo de Patiño porque esta no ha dudado en desvelarlo en pleno directo de Sálvame. Lo ha hecho diciendo: “Esta mañana he montado un pollo que te mueres al ver las redes”. Y es que ha comprobado que había varias fotos de la fiesta de cumpleaños de la de San Blas.

Si estas imágenes han provocado su malestar es porque “yo me considero del círculo íntimo de Belén. Entonces, he llamado a un amigo, me he puesto a llorar en mitad de la calle. Luego, hablando con una amiga que no es de la tele le he dicho que me sentía la última mierda y que nadie me quiere”.

Belén Esteban ha visto que las aguas se han calmado un poco

La madre de Andrea Janeiro se habrá quedado perpleja y preocupada al ver a María en ese estado.

Sin embargo, ha podido comprobar que la colaboradora luego se ha tranquilizado. Ha sucedido porque, como ella ha reconocido, “mi amiga que no es de la tele me ha contado que la fiesta de Belén era sorpresa. En concreto, que la ha organizado un amigo de ella en casa de un amigo americano que yo no conozco”.

Tras contar toda la situación, Patiño ha reconocido que “me he dado cuenta una vez más que me adelanto a los acontecimientos. A ella no la llamé nunca, lloré yo sola conmigo misma porque quería estar ahí y no me llamaron. Pero me he dado cuenta qué es una fiesta sorpresa y que me he comportado como una niña inmadura”.

En este punto, Kiko Matamoros ha tomado la palabra para meter cizaña entre las dos. Lo ha hecho diciendo: “Tú no eres tan amiga de Esteban como te crees. Sí, porque si su marido no te tiene en cuenta para la celebración es porque ella no se lo ha transmitido”.

La colaboradora ha querido hacer oídos sordos a las palabras del compañero y ha vuelto a incidir en que su berrinche ha sido desmesurado. Así, ha contado que “es que estaba muy sensible por otro palo que me llevé ayer y que no tiene que ver. Fíjate que iba a llamarla para ponerla a caldo, pero al final no lo hice”.

Adela González ha querido ser más tranquilizadora y ha optado por poner paz entre las dos amigas por el posible conflicto por el cumpleaños. De ahí que ha manifestado: “Belén aquí ni pincha ni corta. Su marido es el que le organiza la fiesta, la hace en casa de otra persona y con toda la buena voluntad del mundo se plantea a quién llamar”.

“Así que no te sientas mal. Te estoy intentando consolar”.