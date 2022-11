Belén Esteban aclara qué pasa al final con su despido de 'Sálvame'

Mucho se ha hablado de la continuidad de Belén Esteban en Sálvame después de que Telecinco decidiese hacer saltar por los aires su parrilla. Lo hizo así en búsqueda de unas mejores audiencias que maquillen los malos datos que ha cosechado la cadena de Fuencarral en 2022.

Lo cierto es que Belén Esteban se ha enterado por los medios de que la versión de Sálvame en prime time, Viernes Deluxe, podría haberse cancelado definitivamente después de 13 años de emisión.

Los rumores eran notables y Belén estaba preocupada porque no sabía muy bien a qué atenerse después de tantos cambios que ha sufrido el Deluxe últimamente.

Belén Esteban desvela si le han echado del trabajo

Este programa ha variado de día según le ha convenido a Mediaset y tan pronto se emitía los sábados a las 22:00 como a esa hora, pero un día antes.

Desde hace un tiempo, Vienes Deluxe llevaba apostado en la parrilla de Telecinco en el quinto día de la semana. Pero ahora habrá un nuevo cambio, aunque en este caso no supondrá el final del programa que tantos momentazos ha dado a la audiencia de Telecinco.

Lo cierto es que la cadena quería estrenar por todo lo alto un formato que ha recuperado como es Sálvame Mediafest y que se va a llamar desde ya Mediafest Night Fever.

Serán en torno a cuatro o cinco galas en las que varios colaboradores del programa y personajes externos a Telecinco darán lo mejor de sí. Y es que promete ser uno de los formatos más atractivos de Telecinco después del éxito cosechado el pasado verano con el Mediafest.

La última estrategia de Telecinco con el Deluxe que descoloca a todos

Así las cosas, Viernes Deluxe tiene que ser trasladado al sábado al arrancar mañana el citado Mediafest Night Fever. Belén Esteban puede respirar tranquila y sabe que seguirá contando con la confianza de sus jefes.

En este caso, el nuevo Sábado Deluxe echará a andar este sábado 12 de noviembre. Y lo hará en detrimento del programa que le habían encargado a Carlota Corredera desde que fue despedida de Sálvame.

Lo cierto es que ¿Quién es mi padre? no ha sabido enganchar audiencia. Aunque en su debut no cosechaba malos datos, poco a poco la gente ha dejado de lado el programa sobre los hijos no legítimos de famosos. Y especialmente el que menos ha interesado radicó sobre la figura de Diego Armando Maradona.

Belén Esteban se calma tras enterarse de su futuro televisivo

Ahora, con este nuevo cambio, los jefes de Telecinco quieren comprobar si el Mediafest Night Fever puede plantarle cara a La Voz. Algo que parece demasiado complicado porque los datos del programa presentado por Eva González son muy sólidos. Y su audiencia fiel no tendrá duda a la hora de elegir su opción mañana a las 22:00.

Mientras, Sábado Deluxe se enfrentará este sábado a programas como La gran confusión, de Xavier Sardá, El Peliculón de Antena 3 o La Sexta Xplica.

Eso sí, el Deluxe es otro programa que está de capa caída. Y a pesar de los continuos cambios, la audiencia supera el millón de espectadores cada fin de semana a duras penas.

Ahora que Telecinco se ha quitado La Voz de encima, espera que el espacio de La Fábrica de la Tele dé el do de pecho. Y seguramente tendrán que tirar de algún invitado estrella para que la gente se vuelva a enganchar a un programa que nació en 2009 a la par que Sálvame.