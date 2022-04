Eva González destapa la cruda realidad de María, su hermana secreta

Eva González es una de las presentadoras más cotizadas de la pequeña pantalla y el público está encantado con su presencia en Antena 3. Está al mando de programas muy importantes que le han convertido en un rostro influyente, por eso sus pasos son tan comentados. Un conocido medio digital ha informado de la relación que tiene con María González, su discreta hermana pequeña.

Eva González es una persona reservada que no tiene por costumbre hablar de su vida íntima, de ahí la sorpresa de los últimos acontecimientos. La existencia de María era un secreto para mucha gente, pues es una persona que nunca ha participado en los medios de comunicación. La antigua Miss España habló de ella en La Voz, programa que presenta en Antena 3 y que ha consolidado su éxito.

Eva escuchó cantar a una de las participantes de La Voz y no pudo evitar emocionarse, pues recordó lo que siente por su querida María. “No hay nada como el amor de una hermana y compartir los sueños con ella es de los mejores regalos”, deslizó. Desde entonces ha publicado alguna fotografía en su cuenta de Instagram que demuestra este vínculo tan especial.

Eva mantiene una relación sentimental con el torero Cayetano Rivera y sabe que debe ser prudente porque sabe que sus movimientos son noticia. Pero en los últimos meses ha perdido el miedo y comparte con sus seguidores algunos detalles de su vida familiar. El portal Show España asegura que María González es su “ojito derecho” y que comparte muchos momentos con ella.

María es una persona bastante discreta y ha mantenido el secreto hasta el final: el público no sabía que era hermana de la conductora. Pero ahora todo el mundo conoce la verdad y la mujer de Cayetano no ha tenido más remedio que destapar la cruda realidad. Su querido familiar es una persona anónima que no tiene intención de formar parte del mundo del corazón, por eso no habla con la prensa.

Eva González hace una promesa importante

Eva, haciendo gala de la prudencia que le caracteriza, nunca ha hablado de su familia más de la cuenta, pero la situación ha cambiado. En los últimos tiempos ha perdido el miedo del pasado y esto le ha dado fuerzas para presumir de su hermana pequeña. Sus fans saben que disfrutan de una conexión especial y que comparten muchas aficiones, de ahí que pasen tanto tiempo juntas.

La Miss España 2003 ha escrito un mensaje muy emotivo en su cuenta de Instagram que ha acompañado con una fotografía de María. “La niña de mis ojos, siempre juntas. Jamás te voy a soltar”, ha publicado en la citada red social.

González es consciente de que sus palabras van a despertar interés, pero o le importa porque sabe que no está haciendo nada malo. Algunos periodistas piensan que la cuñada de Cayetano podría tener algún problema, de ahí la promesa que ha hecho la modelo. Pero de momento no podemos afirmar nada porque ninguna de las protagonistas ha dado declaraciones al respecto.

Eva González sabe lo que piensa su hermana

Eva González ha hablado de María en contadas ocasiones, por eso el público considera ha sido bautizada como su hermana secreta. Pero realmente nunca la ha escondido, simplemente ha intentado protegerla y la joven valora mucho este gesto.

“Eres la persona más maravillosa del mundo: buena hermana, buena hija y sobre todo, buena madre. Te quiero tanto que no puedo describir el amor que siento por ti, gracias a la vida por tenerte”, le dijo a la modelo la cuñada de Cayetano.

La comunicadora de Antena 3 está agradecida porque siempre ha podido contar con el apoyo de sus seres queridos. La prensa se hace eco de sus movimientos con frecuencia, así que ya está acostumbrada a lidiar con ciertas situaciones.