Emma García se mete entre la nueva pareja de Telecinco y quiere romper la relación

Christian Gálvez y Patricia Pardo confirmaron finalmente su relación tras la noticia desvelada por Socialité hace un par de semanas.

Este sábado, el presentador de Alta Tensión le ha dedicado unas cariñosas palabras a su nueva pareja. Unas palabras que no han pasado desapercibidas en los pasillos de Telecinco.

A pesar de que haya triunfado el amor entre ambos, hay muchos que critican a Gálvez. Opinan que no es la mejor forma de referirse a una relación después de salir a la luz que la expareja de este, Almudena Cid, estaría llevando mal esta ruptura.

| La Noticia Digital

"Tú, Pati, alimentas mis cinco sentidos. Todo se reduce a la última persona en quien piensas cada noche y ahí es donde tú estás".

Esto decía hace unos días Christian Gálvez en su programa de Cadena 100 para verificar su relación con Patricia Pardo.

La dedicatoria de Christian Gálvez a su nueva novia que rompe a Almudena Cid

El que fuera presentador de Pasapalabra no se ha cortado a la hora de hablar de su nuevo amor. "Esta semana he aprendido que si doy un paso puede que me aplaudan o critiquen. Pero también he aprendido que, si no lo doy, puede que hagan cualquiera de las dos cosas".

"Así que, lo que he decidido, es caminar con libertad, disfrutando cada pasiño. Camino sin prisa, pero con alma", comenzaba su sentimental dedicatoria.

| GTRES

"Alguien a quien quiero y admiro dijo este lunes, feliz e ilusionada, que si son rosas, florecerán, se llama Patricia. Y a ti, Pati, te digo que son rosas, que pienso regarlas y cuidarlas tanto que tendremos el rosal más grande de Galicia, de España y del mundo entero".

"Y si mañana se marchitan, nos recordaremos que lo que importa es la perseverancia y pasión de los jardineros", confesaba Christian.

Emma García se mete en medio de la nueva pareja de Telecinco

El caso es que Jorge Javier Vázquez, al igual que algunos colaboradores del Deluxe, aseguraban el pasado viernes que Almudena está rota por esta ruptura. Sobre todo, porque la exgimnasta esperaba recuperar como fuera el amor del presentador.

Y es que tal era el shock para Almudena al darse cuenta de que su ex había enamorado de otra que dejaba de seguir a Christian Gálvez en sus redes.

| GTRES

Volviendo a la dedicatoria de Gálvez en la radio, ha habido una cara muy conocida de Telecinco que ha querido meterse de lleno en el tema.

Emma García se ha mostrado feliz al ver enamorado a su compañero y le ha mandado un bonito mensaje. "Que disfrutéis cada minuto, cada momento y cada pasiño", aseveraba.

Eso sí, Emma García no ha sido menos con la más afectada por la ruptura. También le ha enviado un cariñoso mensaje a la ex de Gálvez. "Le mando un fuerte abrazo, le tengo muchísimo cariño", afirmaba.

La familia de Almudena Cid no se esperaba la ruptura

Sí queda claro que aquellos que conocen a Almudena no encuentran sentido alguno al fin de esta historia de amor. Y es que el matrimonio parecía disfrutar de una vida plena y nada hacía pensar lo que ocurrió hace apenas dos meses.

Casi nadie sabía nada de los detalles de esta ruptura, algo que despejó de dudas la revista Semana, dando eco a la versión de los familiares de Cid.

"Queremos respetarla, pero a Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué", contaban los familiares más cercanos. El caso es que están muy tristes por lo sucedido.

El motivo, que le profesaban un enorme cariño y nunca pensaron que el matrimonio acabase así de esta forma tan repentina.