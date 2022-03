Patricia Pardo descubre que hay otra mujer y le pide explicaciones a Christian Gálvez

Patricia Pardo está en el punto de mira de la prensa del corazón porque ha empezado una relación sentimental con Christian Gálvez.

El presentador se separó de Almudena Cid hace tan solo cuatro meses y ciertas fuentes aseguran que ha solapado las relaciones. Un familiar de la exgimnasta ha hablado para dejar claro que el antiguo líder de Pasapalabra no ha tenido un buen comportamiento.

Patricia Pardo ha apostado ciegamente por Christian, pero desconocía que el matrimonio que este mantuvo con Almudena está plagado de sombras. El equipo de investigación del programa Socialité ha descubierto que Cid le ha contado todo a una actriz bastante conocida. Estamos hablando de Melani Olivares, quien está siendo uno de los grandes apoyos de la exmujer de Gálvez.

| La Noticia Digital

“Hemos hablado con Melani Olivares y ella nos ha confirmado que Almudena le contó los detalles de su ruptura”, informa una periodista de Socialité. Patricia Pardo jamás hubiera pensado que otra se entrometiera en su relación con Christian Gálvez y esto podría cambiarlo todo.

La periodista no quiere hablar de su vida privada porque quiere que los medios únicamente se hagan eco de sus méritos laborales.

Patricia Pardo lleva mucho tiempo trabajando en los medios de comunicación y sabe perfectamente qué líneas no debe cruzar para no correr peligro. No sería de extrañar que le hubiera pedido explicaciones a su novio para saber a qué tendrá que enfrentarse en los próximos meses.

Todo hace pensar que la pareja estará en boca de todos durante mucho tiempo y no pueden tener secretos entre ellos.

Patricia Pardo, sorprendida por el estado de Almudena

Patricia Pardo es una persona responsable que no le quiere hacer daño a nadie, de hecho ella no es responsable de lo que ha sucedido. Un familiar de Almudena Cid ha hablado en La Razón para insinuar que Christian ha compaginado ambas relaciones. La sustituta de Ana Rosa Quintana ha salido perjudicada de este escándalo, pero ella no tiene nada que ver.

Pardo ha descubierto, gracias al seguimiento que ha hecho el programa Socialité, que la exmujer de su novio no lo está pasando bien.

Cid se ha reunido con Melani Olivares en un restaurante madrileño y le ha contado todo lo que nadie sabe sobre la mediática separación. Melani se ha convertido en la persona más buscada porque la prensa quiere saber qué le ha dicho exactamente su buena amiga.

La presentadora de El programa de Ana Rosa no contaba con que hubiera otra persona, pues ella pretende llevar una relación tranquila. Ahora alguien más conoce todo lo que pasó entre Christian y Almudena y esto no le beneficia a nadie. También es cierto que Gálvez está siendo más indiscreto de la cuenta, de hecho ha cometido atrevimientos públicos que han sido muy criticados.

Patricia Pardo tiene claro cuál será su comportamiento

Patricia Pardo, al contrario que ha hecho su Christian Gálvez, no se ha pronunciado sobre su relación porque no quiere generar ninguna polémica. Sin embargo, el comunicador sí ha hablado al respecto, de hecho le ha dedicado un poema a su novia durante uno de sus programas.

Conduce un espacio radiofónico en Cadena Dial y ha aprovechado para declarar su amor a los cuatro vientos.

Melani Olivares, tal y como se puede apreciar en las imágenes emitidas por Socialité, se ha quedado sin aliento tras escuchar a Almudena. La exgimnasta está desconsolada, ha perdido la paciencia y se ha desahogado con su amiga en un momento inadecuado. Un grupo de periodistas les estaban grabando y ahora todo el mundo sabe que la situación es más delicada de lo que parece.

La presentadora de El programa de Ana Rosa, siguiendo las últimas informaciones, no entrará en conflictos con nadie. Entiende el trabajo de la prensa del corazón, pero no quiere poner sobre la mesa determinados temas que considera íntimos. Habrá que esperar un tiempo para ver qué le explica Christian sobre su tormentosa separación de Almudena.