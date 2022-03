Diego Arrabal se reconcilia con la mujer por la que casi lo pierde todo

Diego Arrabal es, sin lugar a dudas, uno de los colaboradores más controvertidos de Telecinco. Y es que su vehemencia a la hora de abordar los temas del corazón y el que no tiene 'pelos en la lengua' lo llevan a estar siempre rodeado de polémica. Tanto es así que ha tenido conflictos con muchos de sus compañeros.

De igual modo, también tiene problemas con distintos famosos, por su manera de obtener información de ellos. Sin embargo, parece que con uno ahora ha firmado la paz. Nos estamos refiriendo a Belén Esteban, por la que aquel se vio en serios 'problemas'.

Diego Arrabal y su conflicto con Belén Esteban

El citado fotógrafo y la 'princesa del pueblo' hace tiempo que cuentan con una relación realmente complicada. Así se pudo comprobar durante el tiempo que coincidieron trabajando en Sálvame, donde se intercambiaron todo tipo de reproches. Aunque el momento en el que todo estalló fue cuando él decidió hablar del entonces novio de ella, Miguel Marcos.

En este instante, la colaboradora no dudó en sacar a la luz el nombre de la pareja del malagueño. Este gesto lo enfadó enormemente y ahí empezó el fin de él en el citado programa. Poco después, decidió marcharse cuando empezaron a surgir más rumores sobre su vida privada.

| Mediaset

El conflicto entre los dos fue a más cuando ella preparó su boda y el colaborador no dudó en intentar boicotear la exclusiva que tenía. Utilizó todo lo que pudo, grúa incluida, para sacar el mayor número posible de fotografías de la ceremonia. Esto enfadó mucho a la afectada y a pesos pesados de Telecinco, por lo que la figura de él se resintió en la cadena.

Diego Arrabal y Belén Esteban hacen las paces

La tirantez entre los dos rostros ha llevado a que él perdiera mucho profesionalmente hablando. El primer gran choque fue el detonante de su marcha de Sálvame y el segundo le puso en el punto de mira en Mediaset.

A pesar de todo, ahora parece que la reconciliación es posible, a tenor de lo que ha sucedido este fin de semana en Viva la vida, donde el fotógrafo trabaja.

Belén ha entrado por unos días en La casa de los secretos y por este motivo ayer fue entrevistada en el citado programa de las tardes. Reconoció sentirse nerviosa e ilusionada por volver a la casa donde estuvo viviendo en GH VIP 3. Es más, sobre esta experiencia recordó que fue muy criticada por personas como Kiko Matamoros, “al que no quería ni ver cuando salí”.

“Pero Kiko y yo tenemos ahora una relación estupenda. Yo no pensaba que podría tener la relación que tengo con él y me hace muy feliz, estoy muy contenta”. Y en este punto fue cuando aprovechó para lanzar un 'zasca' a Arrabal: “Espero Diego que algún día tú y yo podamos tener esa misma relación”.

| Movistar+

El colaborador no dudó en contestar a estas palabras diciendo: “Yo recojo el guante. Sabe que yo no tengo ningún problema con ella. Ahora, es como es, tiene ese pronto, yo también tengo el mío, y en el pasado hemos tenido muchísimos enfrentamientos”.

“El otro día recordaba el día que yo te dije en un plató de Sálvame: «Ten cuidado, que no te rodean buenas personas». Me acuerdo que era cuando llegamos del crucero y tú no me hacías caso a mí porque estabas cegada con una persona. Después el tiempo ha demostrado que, al final, no estabas bien acompañada”.

A esto ha añadido: “Yo puedo jugar mucho, puedo ser un tocapelotas, todo lo que quieras. Ya tenemos una edad y yo con ella he ganado muchísimo dinero en mi profesión, cuando era de los grandes personajes. Llegó un momento en el que era lo máximo que había en la prensa del corazón: la he seguido a Punta Cana, en un crucero...”.

“Son cosas muy bonitas para recordar después de los años y no pasa absolutamente nada. Yo creo que no ha pasado nada, pero nos tenemos que calmar todos y, al final, esto es un trabajo como otro cualquiera”.

Este momento de Diego Arrabal 'agitando' la bandera blanca fue respondido por Esteban con un: “Esperemos que sea así”.