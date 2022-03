Emma García no se lo cree: perdió a su compañero por otro hombre

Emma García tiene en su haber un impresionante currículum laboral. Además de haber trabajado en otras cadenas, a principios de este siglo fichó por Telecinco y allí ha desarrollado su carrera.

Ha presentado programas del corazón, formatos como El juego de tu vida, programas de testimonios, MYHYV y actualmente, Viva la vida. Vamos, Emma García es mujer todoterreno que da buenos resultados con lo que le propongan.

Sin embargo, Emma no se perdona lo que sucedió hace unos años en televisión.

La presentadora de Viva la vida todavía se lamenta de un acontecimiento que pasó hace más de 20 años y que consiguió enemistarla con uno de sus amigos en el trabajo.

La guipuzcoana perdió la amistad con Kiko por culpa de un hombre. Durante su etapa en A tu lado, Hernández tuvo que hacer frente a uno de los escándalos mediáticos más difíciles de su carrera televisiva.

A pesar de la buena relación que mantiene a día de hoy con Emma García, el colaborador de Sálvame ha confesado que no puede olvidar lo pasó entre ellos hace unos años.

| Mediaset

Ahora, y para celebrar sus 25 años en la pequeña pantalla, Kiko ha concedido una entrevista a la revista Diez Minutos en la que ha hablado, entre otras cosas, de su enfado con la expresentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa.

El tertuliano se ha sincerado con esta cabecera y ha querido compartir uno de sus peores momentos que ha vivido dentro de un programa de televisión.

Para Hernández, la lealtad es muy importante. Por eso no puede olvidar la puñalada que recibió en su trabajo. "Una tertuliana pagó a un tío para que se hiciera pasar por mi amante en la tele…", ha contado visiblemente molesto.

El conflicto que Emma García supo capear a la perfección

Emma García tampoco puede olvidar aquel desagradable episodio que protagonizó junto a Kiko cuando ambos trabajaban en el mítico magazine de las tardes de Telecinco.

Aunque solo tiene buenas palabras para Emma García, el tertuliano ha confesado que durante su etapa en A tu lado, vivió un momento de tensión con la vasca que terminó por afectar a su amistad durante un tiempo.

"Fue genial, ella me lo enseñó todo. Solo hubo un momento de enemistad, cuando salió un tío a decir que había estado liado conmigo y yo le dije que no iba a participar en eso", ha recordado.

| Telecinco

A pesar de ser una persona muy reservada con su vida personal, Emma García no logró entender a su amigo y decidió reprocharle su actitud. "Me respondió que tenía que hacerlo, pero no salí a plató y estuvimos una semana sin hablarnos".

Tras siete largos días, ambos consiguieron hacer las paces. El colaborador de Telecinco ha asegurado que después salieron la luz unas grabaciones que demostraban que todo era un montaje.

Emma García demostró su gran profesionalidad y humanidad y no dudó en pedirle disculpas.

Emma García conoce los entresijos de la tele

Emma García era conocedora de alguno de los problemas que Hernández ha tenido durante su etapa en televisión, pero hay ciertos datos que ella desconocía.

Según el tertuliano, una de las personas con las que nunca volvería a trabajar es con Xavier Sardà. Para Hernández, este conocido presentador es una persona conflictiva que no trasmite energía positiva.

| Mediaset

"Es una persona que está a gusto en el conflicto mientras se despelleja a los demás, aviva fuegos, no te frena. No le veo buena gente", ha asegurado el amigo de esta conocida presentadora.

Además, ha querido aprovechar esta entrevista para sacar a relucir algunos de los trapos sucios de Crónicas Marcianas que, hasta el día de hoy, han estado guardados en un cajón.

Hernández ha asegurado que en este Late Night valía todo; algo que ha dejado a Emma García sin palabras.

"El Yoyas pegó a Antonio David, era todo una salvajada. Por no hablar de cuando pasabas por el camerino de Coto Matamoros, que nunca cerraba la puerta, y veías lo que había dentro... ¡Daba un asco! Allí había de todo", ha contado.