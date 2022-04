Pedro Piqueras le confirma a su nueva novia que ha llegado la hora

Pedro Piqueras es uno de esos presentadores que cae bien a los espectadores, y el motivo no es otro que la cercanía que muestra a la hora de informar.

🔊 Si lo prefieres escucha la noticia. Pincha en el play:



Esto es un requisito fundamental cuando un comunicador se expresa delante de una cámara y tiene que compartir con la audiencia diferentes contenidos sobre la actualidad.

| Telecinco

Pedro Piqueras lleva muchos años de carrera y, a sus casi 67 años, sabe que el final cada vez está más cerca.

Al albaceteño le hemos visto presentando informativos, el trabajo que desempeña actualmente en Telecinco. Pero también nos sorprendió en la década de los 2000 cuando en Antena 3 estuvo al frente de un magacín matinal.

Pedro Piqueras, el presentador de informativos querido por todos

Pedro Piqueras siempre ha llevado por bandera dar una información rigurosa y que llegue lo mejor posible al espectador que está al otro lado.

Sobre su trayectoria profesional y los aspectos más personales de este manchego tan querido por los españoles, ha hablado hace poco Piqueras. Lo ha hecho en el programa radiofónico de la Cadena SER, El Faro.

El espacio de las madrugadas de la SER ha hecho que este se abra en canal como nunca antes lo habíamos visto. Y ha dejado caer que el final de su exitosa carrera profesional llegará más pronto que tarde.

Pedro Piqueras se ha convertido con el paso del tiempo en uno de los referentes de los informativos de la televisión en España. Estuvo trabajando hace muchos años en TVE, Atresmedia y desde 2006 lleva las riendas de Informativos Telecinco en su versión nocturna.

| Mediaset

De lunes a viernes, a las 21:00, el albaceteño es uno de los preferidos por la audiencia para seguir las noticias. Lo cierto es que Piqueras ha querido hablar acerca de su futuro más próximo con Mara Torres en una charla distendida que ha dejado muchos titulares.

Pedro Piqueras ya no esconde que el final está muy cerca

El presentador de Telecinco ha desvelado que ya ha pensado cómo será el final de su carrera.

“Lo he pensado muchas veces y tengo planes, pero me cuesta porque mira ahora mismo la crisis del PP o la de Ucrania. Y espero a ver si ahora en el mes de mayo que cumplo 67 años y ya va siendo hora, puedo ir haciendo planes de retirarme. Pero seguro que pasa algo”, ha empezado contando.

▶️ Roberto Brasero pone los pelos de punta al explicar el nacimiento de su hijo

Lo que da por hecho es la forma en la que quiere retirarse del mundo de la televisión, y es siempre “con discreción. Si me fuese, que algún día lo haré, si no me echan antes, que nunca se sabe, me iría de acuerdo con la empresa y despacito. Lo haría como ha sido mi vida siempre, con discreción”, ha expuesto.

Piqueras confirma a su novia la fecha de su retirada

Por si fuera poco, el presentador ha desvelado cuándo podría ser el momento para dejarlo todo, y no es otra época que el verano. Una noticia que ha cogido por sorpresa a su novia desde 2011, Esther Barriga. Hay que recordar que Piqueras se divorció anteriormente de su mujer Ana, con la que tuvo su único hijo.

| GTRES

Pues bien, así de claro lo tiene el comunicador sobre su retirada de los medios. “Decirle el mes de junio a Paolo Vasile que en septiembre ya no voy a volver. Me iré sin que se note, que pase el verano porque la gente ya ni se acordará. Haciéndolo de una manera agradable, bonita y con cariño para todos, te permite salir con tranquilidad”, ha sentenciado.

Tras decir adiós, no sería raro que el periodista se enfocara a la otra gran pasión de su vida, la música. Cuando era joven, compaginó su faceta de cantante con la de periodista en RNE, pero llegó un momento que tuvo que elegir.

Pensó que lo mejor era seguir en la comunicación, y ahora, tras 40 años de carrera, reflexiona así. “La vida no es lo que contamos, es lo que vivimos”, finaliza.