Diego Arrabal estalla y cuenta la triste realidad a su mujer Virginia

Diego Arrabal siempre está metido en todas las salsas. El tertuliano de Viva la vida es uno de los rostros más polémicos y asiduos, no solo de su programa, sino de todo Telecinco.

Gracias a su trabajo como paparazzi, este marbellí siempre ha tenido información privilegiada sobre algunos de los rostros más importantes y mediáticos de nuestro país; algo que, a día de hoy, le está perjudicando.

| Telecinco

Y es que, el ser uno de los colaboradores con más información de Mediaset, actualmente no le está beneficiando. A Diego Arrabal se le ha relacionado con uno de los últimos escándalos que están rodeando a la cadena.

Ahora, y antes de que todo estalle por los aires, el fotógrafo ha decidido dar un golpe en la mesa y le ha confesado a su mujer toda la verdad.

Hace unos días, salió a la luz la llamada 'Operación Deluxe', una presunta trama de espionaje ilegal que se habría llevado a cabo desde los despachos de La fábrica de la Tele.

En ella, personas muy destacadas de la productora habrían tenido acceso de forma ilícita a datos personales de más de 140 famosos de nuestro país.

| Telecinco

Según dice el sumario al que ha tenido acceso el medio digital La Otra Crónica, un policía al amigo de Gustavo González habría sido el hombre que ha facilitado dicha información.

Desde entonces no deja de aparecer información al respecto. Según este portal, el colaborador de Sálvame es una de las personas que habrían participado en esta red de espionaje, junto a otros rostros conocidos como David Valldeperas o el propio Diego Arrabal.

Como era de esperar, el fotógrafo no ha tardado ni un segundo en salir públicamente a desmentir estos rumores.

Diego Arrabal no quiere que se le relacione con la Operación Deluxe

Diego Arrabal es una de las personas dentro de Mediaset España con más información, pero no está dispuesto a que le relacionen con esta trama de espionaje ilegal. Aunque la información es poder, en este caso el paparazzi asegura que no ha tenido nada que ver.

Y como no podía ser de otra forma, el tertuliano de Telecinco ha acudido a su canal de YouTube para explicar toda esta información. El pasado miércoles, 30 de marzo, el fotógrafo dedicó su directo a comentar todos los puntos de la 'Operación Deluxe'.

Una de las cosas que ha querido aclarar es su supuesta implicación en la trama. Hace unos días, un creador de contenidos digital sugirió que Diego Arrabal podría haber participado, directa o indirectamente, en esta red de espionaje; algo que él ha negado con rotundidad.

| Telecinco

Muy enfadado, el colaborador de Viva la vida ha querido dejar claro que no va a "tolerar" que su imagen pública se vea afectada por este tema. "Han dado a entender cosas que no son o que son, pero no como las cuenta usted", aseguró el marbellí.

Por otra parte, Diego Arrabal ha querido echar un capote a Gustavo González que, según él, tan solo es la "cabeza de turco" o "el tonto útil de La fábrica de la Tele". El marido de Virginia ha dejado caer que la red es mucho mayor de lo que creemos.

"A él le han dado la limosna de tenerlo en la silla de Sálvame, pero es la productora quien ha ganado millones con todo esto", aseguró con firmeza.