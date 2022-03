Diego Arrabal destapa la traición de Rociíto que no conocía nadie

Diego Arrabal tiene magníficas fuentes que le dan información muy relevante sobre la actualidad del corazón y los famosos. Arrabal acostumbra a sacar a la luz noticias sorprendentes sobre la hija de Rocío Jurado; aquellas informaciones que no aparecen en Telecinco o que ella trata de ocultar.

El último sarao que ha organizado Rociíto es el concierto homenaje a su madre, la gran Rocío Jurado. Fue un acto celebrado en el Wizink Center de Madrid y congregó a unas 5.000 personas, aunque inicialmente estaba previsto que acudieran unas 8.000.

Según cuentan fuentes conocedoras de los entresijos del acto, la organización ha quedado bastante decepcionada por la falta de convocatoria. El portal Informalia asegura que los días previos al acto, se estuvieron regalando entradas por doquier para evitar la foto con asientos vacíos.

Sin embargo, el éxito moderado del concierto no ha sido lo peor que ha trascendido sobre él.

Diego Arrabal ha explicado lo que Rocío Carrasco hizo firmar a las artistas que desinteresadamente, se han sumado a actuar en el concierto.

Arrabal confirma la letra pequeña del contrato

Según el colaborador de Viva la Vida, en todo momento se ha hablado del concierto como de un acto solidario y altruista. Los beneficios obtenidos por la venta de entradas se destinarán a la asociación Ana Bella, de ayuda a las mujeres maltratadas.

Artistas de la talla de Pastora Soler, Rigoberta Bandini, Edurne o Ruth Lorenzo han cantado las canciones de Rocío Jurado. Y acudieron sin cobrar un euro para sumarse a la causa feminista y reivindicativa del 8 de marzo.

| Telecinco

No obstante, se encontraron una cláusula en sus contratos por la que cedían todos sus derechos de imagen a la mujer de Fidel Albiac

La medida no gustó nada a muchas de estas artistas ni a sus representantes. Ceder estos derechos significa, por ejemplo, que no percibirán ni un euro de la retransmisión del concierto que esta noche hará Telecinco, con publicidad incluida.

También supone ceder a los beneficios que se puedan derivar de, por ejemplo, editar un DVD sobre el concierto y venderlo. Ni Rocío ni Fidel han dicho qué piensan hacer con la grabación del concierto, una vez realizado.

Muchas de las cantantes que han actuado en Mujeres cantan a Rocío Jurado estuvieron negociando hasta el último momento, pues veían esta cláusula como abusiva. Rociíto no dio su brazo a torcer y al final, para evitar problemas, acabaron cediendo y firmando. Todo sea por la causa.

Las polémicas del homenaje que ya destacó Diego Arrabal

Diego Arrabal también ha cuestionado este polémico homenaje a la más grande. Básicamente porque nadie de la familia de Rocío Jurado, excepto su hija y Fidel, han acudido al acto.

| Telecinco

La hija de Pedro Carrasco dejó bien claro que no les había invitado y que "si quieren venir, que paguen la entrada". Artistas como Beatriz Luengo, Lorena, Nia o Ruth Lorenzo también entonaron canciones de Rocío. Entre las caras televisivas que no se quisieron perder la fiesta destacan Isabel Jiménez, Mercedes Milá y, como no, Carlota Corredera.

Que el recital no ha cosechado el éxito esperado lo confirma la decisión de última hora de Telecinco. Tenía previsto retransmitirlo en directo el mismo día 8 pero finalmente declinó hacerlo. Lo hará este viernes, en sustitución del Deluxe.

El recuerdo a Rocío Jurado que su familia se pelea por capitalizar, siempre se empaña por el distanciamiento entre su hija y el resto de la familia.

El museo sobre la artista en Chipiona es otro ejemplo de como las rencillas familiares enturbian lo que debería ser algo bonito y para mantener viva la memoria de una de las aristas más grandes de España.