Diego Arrabal, aterrado al salir a la luz el secreto de su hijo pequeño

Diego Arrabal es uno de los colaboradores de televisión más polémicos de la actualidad. El paparazzo se ha ganado este título tras varios años protagonizando innumerables encontronazos públicos.

No hay duda de que el marbellí de 51 años se mueve muy bien en el conflicto.

Prueba de ello es su ya famoso canal de YouTube en el que comparte con sus más de 70.000 suscriptores algunos de las escandalosas exclusivas de las que se hace eco.

| Telecinco

El colaborador de Viva la vida ha sabido cómo convertirse en uno de los rostros más conocidos de Telecinco.

A pesar de que siempre ha presumido de que no tiene nada que esconder, lo cierto es que durante todos estos años ha sabido mantener su vida personal en el anonimato.

▶️ La gran metida de pata de Belén Esteban que perjudica gravemente a Raquel Bollo

Aunque esto acaba de cambiar. Gracias a las escasas publicaciones que Diego Arrabal comparte en sus redes sociales, hemos podido conocer algunos detalles de su vida privada hasta ahora desconocidos.

Diego Arrabal desvela datos sobre su familia

Diego Arrabal siempre ha sido muy celoso con su vida personal. Al paparazzo nunca le ha gustado que se hable de su familia en los platós de televisión; motivo que se convirtió en disputa hace un tiempo.

Un enfrentamiento con Belén Esteban fue el responsable de que la identidad de su mujer si hiciera pública.

En una de sus intervenciones televisivas, el colaborador de Viva la Vida nombró al Miguel Marcos, actual marido de La princesa del pueblo.

| La Noticia Digital

A la tertuliana de Sálvame no le pareció bien que Diego Arrabal hablara de su esposo en público y decidió pagarle con la misma moneda. "Yo no me meto con tu mujer, Virginia, porque no vende su vida. Miguel tampoco, así que no hables así de él".

Con este enfrentamiento, el nombre Virginia Gómez dejó de ser anónimo.

Desde entonces, otros pequeños descuidos por parte del tertuliano y su mujer han dejado al descubierto la identidad de su hijo pequeño; algo que el marbellí siempre ha querido mantener en secreto.

Muchas personas desconocían que Diego Arrabal tuviera un hijo, pero las múltiples imágenes que comparte Virginia en su perfil de Instagram ha desvelado que se trata de un niño de siete años con el pelo rubio.

Otras de las identidades que Arrabal ha desvelado a través de las redes sociales ha sido la de su hermana Inma.

Durante su ingreso hospitalario tras dar positivo en coronavirus, el fotógrafo le dedicó en su cuenta de Instagram unas bonitas palabras a la otra mujer de su vida.

| Instagram @diegoarrabalpaparazzo

Y es gracias a su puesto de trabajo en el hospital de Marbella, esta joven pudo estar junto a su hermano en este complicado momento; algo que él quiso agradecérselo públicamente.

“Podría ser un sanitario más, un héroe más… Pero no, es todo esto y mucho más. Qué orgulloso estoy de ti, hermana. Te has reinventado. Te lo dije hace años: tú no tienes límites. Enhorabuena por todo lo que estás demostrando. Te quiero”, escribió junto a una foto de Inma Arrabal.

Para Diego Arrabal, su familia es lo más importante

Diego Arrabal siempre ha presumido de que su familia es lo más importante para él. A pesar de que le encanta su trabajo, para Diego es muy importante pasar tiempo con sus seres querido.

Por esta razón, a finales del mayo de 2021 el fotógrafo tomó una difícil decisión: dejar su silla en el programa Viva la vida.

| Mediaset

"Quiero ser yo el encargado de comunicaros que después de más de tres años participando en Viva la Vida llegó el momento de deciros adiós. Jugar con mi hijo los fines de semana no tiene precio. Suerte para todos. Gracias".

Aunque este retiro no duró mucho. En septiembre de ese mismo año, Diego Arrabal regresó al programa presentado por Emma García con las pilas cargadas.