David Bustamante se moviliza tras descubrir los problemas de Paula Echevarría

David Bustamante, el cantautor español de música pop, se ha enterado de los problemas de su exmujer, tras la confesión de Paula Echevarría en el photocall de los premios Fotogramas 2022.

Antes de empezar la gala, tanto la expareja de David Bustamante, como el resto de invitados han tenido la oportunidad de hablar con la prensa en el photocall. La actriz ha mencionado su entusiasmo por asistir a este acontecimiento. Además, está muy contenta por los nominados y, sobre todo, por su amiga Toni Acosta, quien presentó los premios.

"Estoy deseando verla", declaró Paula Echevarría. "Me ha hecho tanta ilusión verle aquí tan bien que no os lo podéis imaginar. Es una noche muy de celebrar", añadía la exesposa de David Bustamante tras preguntarle sobre Antonio Resines, quien se estaba recuperando del coronavirus.

El problema que preocupa a David Bustamante

Tras casi un año de haber dado a luz a su segundo hijo con su actual pareja, el exfutbolista Miguel Torres, Paula Echeverría se plantea volver a entretener a la gente.

"Estoy con ganas de volver, pero me da cierta tristeza salir de casa. Me he malacostumbrado a poder hacer todo lo que durante muchos años no podía con Daniela", confesó la actriz haciendo referencia a la hija mayor que tuvo con David Bustamante. Un año después del nacimiento de Daniela, rodó muchas series, como, Gran Reserva o Velvet, sin apenas poder pasar tiempo con ella.

Algo que se le quedó marcado y no quería volver a repetir con su otro hijo. Además, añadió con tono nostálgico que "le parecía muy fuerte que en nada su hijo pequeño fuera a cumplir un año, se le había pasado muy rápido".

Lo cierto es que, además de su reciente maternidad, la pandemia ha dificultado el regreso de la actriz a su trabajo. "Me está costando arrancar, la verdad", se ha sincerado tras preguntarle sobre su vida profesional.

Bustamante dispuesto a ayudar a su exmujer

Aunque haga cinco años de la separación, David Bustamante siempre ha querido mantener un contacto cordial y cercano con su exmujer. Tras enterarse de la situación que inquietaba a Paula Echevarría, no ha dudado en ofrecerle una mano al problema para resolverlo.

Bustamante conoce todo lo que pasó Paula con su hija. Además, comprende que, tras estos últimos duros años, su expareja no se vea capaz de volver a trabajar como lo había hecho hasta ahora. Sin embargo, el triunfito sabe que la actriz es capaz de hacer todo lo que ella se proponga.

El increíble vestido que llevó Paula Echevarría a los premios

Además de la preocupación que confesó la exesposa de David Bustamante, Paula arrasó con el modelito que llevó en los Premios Fotogramas 2022.

La actriz lució un increíble vestido vaporoso de estampado floral con un escote corazón, en el que predominaba el color rojo y el morado. Además, estaba formado por mangas largas y un poco abullonadas. Se puede afirmar que esta pieza del diseñador Hannibal Laguna es un vestido muy primaveral.

Del mismo modo, el outfit lo ha acompañado con un precioso makeup. Miki Álvarez, el maquillador de confianza de Paula, sorprendió con el maquillaje con labios rojos y un delineado oscuro que combinaban a la perfección.

Sin embargo, el peinado de la exmujer de David Bustamante ha sido sencillo. No era ningún recogido, simplemente era el pelo liso con la raya en el medio.

Asimismo, próximamente podremos disfrutar de la actriz en los estrenos más esperados de la televisión española.