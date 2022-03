Daniella Bustamante consigue lo impensable con la pareja de su padre

Daniella Bustamante es una niña feliz. Tras una infancia de ensueño junto a sus padres, David Bustamante y Paula Echevarría, la joven Daniella vivía una de las etapas más tristes de su vida.

Fue la época en la que sus padres decidieron separarse después de formar una de las parejas más admiradas de España.

Daniella tenía nueve años cuando se producía la separación oficial, aunque parece que la crisis era evidente en casa tiempo atrás.

No obstante, tras unos primeros meses de reproches y mucha tensión, Daniella pidió a sus padres que no discutieran más.

Por el bien de la niña, David y Paula pusieron sensatez y empezaron a limar diferencias y a comportarse como una familia. Separados, pero una familia con una hija en común.

El punto de inflexión de esta entente familiar fue la comunión de Daniella. Allí la pareja hacía su primer posado conjunto tras la separación mostrando un trato cordial y amable y con Daniella rebosante de felicidad.

Desde entonces, y ya han pasado casi cinco años, David y Paula han sabido mantener las formas y el contacto civilizado por el bien de su hija.

Los dos han rehecho su vida con otras personas y Paula incluso ha tenido otro hijo con su actual pareja, Miguel Torres.

David Bustamante todavía no ha sido padre de nuevo, pero no descarta serlo en un futuro junto a su pareja, Yana Olina.

Y Daniella Bustamante, en plena adolescencia y feliz de ver como sus progenitores se llevan tan bien.

A pesar de esta estabilidad familiar tan sana y saludable, podemos afirmar que el buen rollo entre David y Paula ha llegado ahora a otro nivel.

La felicitación que ha alegrado el día a Daniella Bustamante

David Bustamante es un chico detallista y que quiere con locura a su pareja, Yana Olina. Así pues, le ha dedicado un cariñoso post en Instagram, felicitándola por su cumpleaños.

Yana ha cumplido 34 años y David ha destacado "lo mucho que me regalas no solo a mí, sino a todo lo que me importa. ¡Eres más que mucho más!".

Las felicitaciones de centenares de personas no han tardado en llegar. Sin embargo hay una que ha hecho especial ilusión a David y también a su hija Daniella. Y es que Paula Echevarría no ha dudado en felicitar a Yana Olina.

Este sorprendente gesto de Paula sorprende precisamente por el hecho de que es laexpareja de David.

No obstante, es la prueba evidente de que la expareja se lleva tan bien que incluso felicitan a sus nuevas parejas. Y claro, Daniella está encantada con este buen rollo familiar, que llega hasta estos extremos.

Daniella, una niña muy familiar y divertida

Daniella Bustamante es una niña que disfruta mucho de estar en familia y poder reunirse con sus seres queridos. También le encanta salir en Instagram, como cualquier adolescente.

Al principio de la ruptura entre sus padres este fue uno de los temas controvertidos. Parece que finalmente se han entendido y no ven problema en que la niña aparezca en las publicaciones de Instagram de uno o de otro.

Es Paula la que más saca a su hija en Instagram. Lo hace con naturalidad y siempre en algún evento familiar o en situaciones divertidas. David no expone tanto a su hija en redes sociales y cuando lo hace, acostumbra a ser para demostrarle su amor o para felicitarla por algo.

Una de las últimas publicaciones en las que aparece Daniella, es la que Paula le ha dedicado a su hermano Luisma.

Paula le define como "el tío que más da por saco, pero también es el más consentidor y divertido". A juzgar por las imágenes en las que aparece junto a su Daniella, lleva toda la razón.