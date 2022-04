Daniel, el yerno de Belén Esteban, descubre la mentira de su novia Andreíta

Andrea Janeiro está harta de que se hable de ella en los medios de comunicación. La hija de Belén Esteban siempre ha asegurado que no quiere ser un personaje público, por eso en cuanto cumplió la mayoría de edad, optó por marcharse al extranjero a seguir con sus estudios universitarios.

La joven siempre ha tenido claro que no quiere pertenecer al mundo en el que trabaja su madre. Y aunque, en más de una ocasión le han ofrecido miles de euros por hablar en algún programa o revista, la novia de Daniel Wozza ha decidido ser fiel a sus principios.

| GTRES

Durante todos estos años, Andrea Janeiro había conseguido mantenerse en un segundo plano, pero las últimas noticias que han salido sobre ella, la han convertido en el centro de todas miradas.

Para la prensa del corazón, esta joven es un auténtico misterio. Y es que, a pesar de la fama de su madre, la estudiante de Comunicación Audiovisual ha conseguido que no salga a la luz ningún aspecto de su vida privada.

Por eso, la esperanza de verla en televisión ha revolucionado a todos los medios de comunicación de nuestro país. Ahora, el novio de Andrea Janeiro se ha enterado de todas las mentiras que se han dicho sobre ella en estos últimos días.

La madre de Andrea Janeiro desmiente todos los rumores

Andrea Janeiro no está dispuesta a romper su voto de silencio para desmentir todos los rumores que se han dicho sobre ella durante estos últimos días. Por eso ha sido su madre la que ha salido públicamente en su defensa.

Hace escasas horas, varios medios de comunicación españoles apuntaban que la joven acababa de recibir una oferta por parte de Telecinco muy difícil de rechazar.

Según el medio En Blau, el equipo de Supervivientes 2022 se habría puesto en contacto con la novia de Daniel para participar en el reality estrella de Mediaset España.

▶️ La oferta que ha recibido Andrea Janeiro y puede cambiar su vida

| GTRES

Además, se habló también de la cantidad que recibiría si aceptaba la propuesta. En el caso de viajar a los Cayos Cochinos, Andrea Janeiro ingresaría en su cuenta bancaria 30.000 euros semanales.

Tras hacerse eco de esta noticia, Belén Esteban no se lo ha pensado dos veces a la hora de proteger a su pequeña. Muy molesta, 'La princesa de pueblo' ha querido dejar claro que su hija no va a formar parte de la última edición de Supervivientes.

La tertuliana de Sálvame ha utilizado el programa donde trabaja para aclarar este malentendido. "Mi hija acabó hace un año la carrera. No quiero hablar de ella, pero lo que están diciendo por ahí, es falso", aseguró visiblemente cabreada.

"No la ha llamado nadie. Y, aunque la hubieran llamado, saben que ella no se dedica a esto. Vale ya de mentir", añadió a continuación.

Además, la suegra del británico ha querido aprovechar la ocasión para pedir a todos los medios de comunicación españoles que la dejen tranquila.

| Telecinco

Y es que, a pesar de haber nacido en una de las familias más mediáticas de nuestro país, Andrea Janeiro quiere seguir siendo anónima, y esto es algo que su madre quiere que se respete por encima de todas las cosas.

"No quiere salir. ¡Dejadla en paz! Yo he hablado de ella hasta que me dijo ya. Es mayor de edad y no quiere dedicarse a esto. Dejad de publicar cosas", ha pedido públicamente la colaboradora de Sálvame.

Para finalizar, la de Paracuellos también ha querido desmentir las informaciones que relacionaban a su marido con este conocido reality de supervivencia. "Tengo que decir otra cosa y esto va para gente cuyos nombres no voy a decir: también lo han publicado de mi marido. Mentira".