Cristina Tárrega destapa el engaño que hunde a Rocío Flores

La entrevista de Olga Moreno ha traído consigo multitud de opiniones y no todas buenas. Rocío Flores fue una de las más críticas con la ganadora de Supervivientes 2021 tras asegurar que se sentía “decepcionada”. Una semana más tarde, con la publicación de la segunda parte, algunos de sus compañeros como Cristina Tárrega han hablado alto y claro.

A diferencia de la semana anterior, Rocío Flores no ha acudido al plató de ‘El programa de Ana Rosa’ para opinar sobre la segunda entrega de la entrevista a Olga Moreno. De todos modos, algunos colaboradores del programa matutino de Telecinco no han dudado en expresar lo que pensaban sobre la exclusiva. Y es que, la familia Flores Moreno no termina muy bien parada.

Antonio Rossi ha podido hablar con Olga Moreno y asegura que “suscribe lo que dice” y “vuelve a llevarle la contraria a Marta en cuánto a la separación”. Pero no ha sido el único colaborador en desarrollar su teoría sobre la segunda parte de la entrevista.

Cristina Tárrega ha estallado harta de la actitud de los protagonistas: "Hablad claro ya, demostrad las cosas".

A principios de marzo, Cristina Tárrega aseguró que el papel de Manuel Bedmar cada vez cobraba más importancia en los medios de comunicación. Además, la presentadora dio a entender que podríamos verle pronto en televisión, algo que negó tajantemente Rocío Flores: "No, no va a participar". ¿Se habrá resquebrajado su relación tras las últimas declaraciones de la tertuliana?

Por su parte, Alessandro Lequio opina que con esta entrevista, la ganadora de Supervivientes deja una puerta abierta a la reconciliación con Antonio David Flores: "Si Antonio David quiere volver, volverá. Lo excusa diciendo que lo ocurrido es consecuencia del estrés de la docuserie y que se queda a la espera de que llegue a casa".

Cristina Tárrega provoca el silencio de Rocío Flores

Rocío Flores no ha querido pronunciarse sobre la segunda parte de la entrevista de Olga Moreno. La exmujer de Antonio David Flores ha hablado sobre Rocío Carrasco, el documental y cómo este llegó a la vida de sus familiares. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie y que han revolucionado los platós de Telecinco.

La semana pasada, Rocío Flores aseguró en El programa de Ana Rosa que se sentía "decepcionada y sorprendida" con Olga Moreno. Y no por el contenido, sino "por la manera en la que se gestó todo".

La colaboradora no dudó en expresar su parecer y en volverlo a hacer ese mismo día en Ya son las ocho frente a Marta Riesco: "Ciertas cosas deberían hablarse en casa".

Todo el mundo esperaba su reacción esta semana y más aún después de tratar temas que le conciernen. Sin embargo, la hija de Antonio David Flores ha echado un paso atrás y ha preferido no opinar acerca de la entrevista. Una actitud que dista mucho respecto a la que tuvo cuando se publicó la primera entrega.

El motivo de su silencio podría venir propiciado por la disputa que protagonizó el miércoles pasado con Joaquín Prat. El presentador del programa de Telecinco no entendía que Rocío Flores estuviera decepcionada con Olga Moreno por hacer una entrevista sin avisar.

Y como ejemplo, el periodista aludió a la cantidad de veces que Antonio David Flores ha hablado de Rocío Carrasco durante estos veinte años.

Pero no fue el único. Alessandro Lequio también hizo comentarios que no gustaron nada a la colaboradora. El italiano aseguró que está influenciada por Antonio David Flores y que no se cree lo que dice: "¡Tú vienes aquí aleccionada por tu padre! ¿Tú te crees que somos idiotas?".