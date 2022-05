Antonio David Flores ya no puede esconder más la última bomba a sus hijos

Antonio David Flores tiene un nuevo enemigo en Mediaset. Tiene muchos allí, de hecho le despidieron fulminantemente a pesar de que la justicia le ha dado la razón a él con una buena indemnización.

No obstante, hay uno que destaca entre el resto. Por su voracidad, falta de tacto a la hora de hablar y fijación con el exguardia civil. Se trata de Jorge Javier Vázquez que ha puesto toda la carne en el asador contra la familia Flores-Moreno.

Antonio David asiste atónito a unos ataques que día sí, día también se vienen sucediendo en las tardes de Telecinco. Esta semana, con la polémica por la llamada a Marta Riesco, se han intensificado, rebasando límites nunca antes cruzados.

El padre de David Flores toma nota de todo y no lo va a dejar pasar. Ya ha avanzado que se querellará contra todo aquel que en Mediaset le haya llamado 'maltratador' y en la lista está el presentador de Sálvame.

También la novia de Antonio David quiere denunciarle "por acoso", mientras que Jorge no se calla, sino que sigue hablando en el programa y en revistas sobre ellos.

La última 'bomba' que ha detonado contra Antonio David Flores reabrirá una vieja herida del pasado.

La 'bomba' sobre Antonio David que le enfrenta a Ortega Cano

A Antonio David se le debe haber pasado por la cabeza aquel típico refrán español de "éramos pocos y parió la abuela". Jorge Javier, se ha despachado a gusto contra su familia en la revista Lecturas.

Además de no dejar títere con cabeza por todo lo que está sucediendo actualmente y por el calvario que ha vivido Rociíto, el de Badalona ha recuperado un acontecimiento del pasado.

Se ha hablado en numerosas ocasiones de una supuesta "insinuación" que el torero Ortega Cano habría hecho a Antonio David Flores. A partir de eso, se especuló sobre la orientación sexual del diestro, cosa que le indignó sobremanera hasta el punto de amenazar con querellas también.

Según el catalán, esta supuesta insinuación que se había producido en Nueva York habría sido filtrada por el propio Antonio David a la dirección de Sálvame. Estamos hablando de cuando era el colaborador estrella del programa, hace pocos años.

Entonces, todos le reían allí las gracias, empezando por Jorge, que ahora lo intenta destrozar cada tarde. El tema salió a la palestra, con una pregunta en la sección Quiero dinero, en la que los colaboradores respondían a las preguntas más comprometidas.

Jorge Javier le preguntó a Antonio David por el tema, cosa que el exguardia civil negó. La máquina de la verdad que tenían allí determinó que mentía.

"No, en absoluto, en ningún sitio, no íbamos solos, había más gente y tengo testigos", decía Antonio David. "Queréis que aabe con mi amistad con Ortega Cano? Mi relación es de respeto y cariño, he compartido momentos íntimos con él, eso no significa..."

Kiko Matamoros, siempre dispuesto a un bombardeo, ahondó en el tema afirmando que a él también le habían llegado rumores. Antonio David Flores, lo negó tajantemente e hizo una defensa férrea del marido de Ana María Aldón.

Pues bien, si lo que ahora cuenta Jorge es cierto, había sido el mismo Antonio David el que habría pactado el tema con la dirección para que saliese en directo.

Las espadas están en alto y ninguno de los dos parece dispuesto a frenar en esta escalada de trapos sucios. Uno de los méritos que se le puede atribuir a Antonio David Flores es que, aun sin pisar un plató de Mediaset, sigue siendo el personaje estrella de la cadena un año después de su despido.