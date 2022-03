El mejor amigo de Antonio David Flores, pillado de la mano con Olga Moreno

Antonio David Flores tiene un nuevo frente abierto. El ex de Rociito y, ahora también, ex de Olga, recibe un duro mazazo por parte de quien menos se lo esperaba.

Marta Riesco ha confirmado que quiere casarse con Antonio David. No obstante, parece que esta noticia no ha afectado para nada a Olga Moreno. Y es que, la exconcursante de Supervivientes, lejos de hundirse, está más feliz e ilusionada que nunca.

Todo indica que es un hombre el que le ha devuelto la sonrisa. Esto no tendría que ser un mayor problema. Pero ya sabemos que nada en la vida del guardia civil más famoso del papel couché puede salir bien.

Un amigo de la infancia de Antonio David Flores, ¿el nuevo amor de Olga?

Recientemente, han pillado a la exmujer de Antonio David de la mano de un hombre misterioso. Todas las alarmas saltaron cuando se conoció la identidad de la persona con la que se mostraba en actitud cariñosa y sonriente. Se trata de José Pablo, un señor malagueño del que se sabe que viaja con frecuencia al Caribe por temas laborales.

No obstante, lo que más llama la atención es que forma parte del grupo de amigos de la infancia del mismísimo Antonio David.

José Pablo estuvo tan implicado en el núcleo familiar del exguardia civil que incluso asistió a la boda de este con su segunda mujer. También se le puede ver compartiendo fotos en su Instagram personal con Antonio David. Otra muestra más del gran afecto que hay entre ambos.

Al final, después de más de diez años de matrimonio. Es normal que esta amistad de años se haya extrapolado inevitablemente a la propia Olga, con la que muestra una complicidad muy especial.

Así pues, parece que la traición acecha de nuevo a Antonio David Flores. ¿Qué opinará él sobre lo que parece el inicio de un nuevo romance?

Aunque las cosas le vayan bien con Marta, seguro que no se esperaba que uno de sus mejores amigos de la infancia se haya implicado de esta manera con su exmujer. Y las mismas dudas surgen con los hijos de este. ¿Apoyarán Rocío Flores y Antonio David que su querida "Oa" esté saliendo con alguien tan cercano a ellos?

De todas formas, desde El programa de Ana Rosa han decidido ir más allá y preguntarle directamente a José Pablo sobre estas escandalosas fotos. Las cuales, por cierto, aparecían en la portada de Lecturas.

El malagueño ha querido apaciguar las aguas y ha desmentido tajantemente su relación con Olga. Ha dicho que no tiene nada con la ex de Antonio David Flores y que no lo va a tener nunca. Ha achacado esas imágenes a la estrecha relación de amistad que los une, pero en ningún caso se trata de algo romántico.

Además, ha expresado que es totalmente normal para él compartir cenas, bailes y risas junto con la familia de Antonio David Flores. A pesar de que este ya no forme parte de este núcleo.

Pero Antonio David Flores puede no ser el único escaldado si se confirma la relación entre ambos. La razón es que José Pablo podría seguir casado. Cabe destacar que tanto Olga como Antonio David asistieron a ese enlace.

No obstante, en su conversación con Leticia Requejo para El programa de Ana Rosa, él no ha querido revelar detalles sobre su estado civil actual. Algo que, sin duda, agrega más sospechas sobre su posible relación con la exmujer de Antonio David Flores.