Cristina Pedroche toma una decisión definitiva con su embarazo

Cristina Pedroche se cansa de la persistencia de la prensa con su embarazo y hace público su malestar. Desde que la periodista reconoció que su padre quería ser abuelo, no la han dejado tranquila con este tema.

Todas las celebrities pasan por la misma incomodidad, pues se sienten obligadas a esclarecer lo que piensan hacer con su maternidad. Al igual que Cristina, muchas de ellas han reclamado su privacidad por redes sociales y han pedido que les dejen de cuestionar sobre este asunto.

El embarazo de Cristina Pedroche se hace esperar

En 20Minutos, tras haber sido preguntada por este revuelo, la reportera ha asegurado que en ningún momento ha descartado ser madre. Sin embargo, ha confesado que todavía no está en sus proyectos el hecho de dar a luz a una criatura.

“Si entrara en mis planes, lo contaría. Soy una persona transparente, no lo son solo mis vestidos”, declaró bromeando la esposa de Dabid Muñoz. Además, Cristina Pedroche, quien tiene 33 años, siente que se encuentra en su mejor etapa y quiere disfrutarla.

“Eso no significa que si eres madre no puedas hacerlo, pero no entra en mis planes”, rectificaba rápidamente la madrileña. “Ser madre no me va a hacer ser mejor mujer, ni me va a completar. Hay mujeres a las que quizás sí, y respeto su opinión, pero también estaría bien que se respetara la mía”, añadía Cristina Pedroche.

Cristina Pedroche se sincera sobre una polémica reiterativa

Desde que se casó con Dabid Muñoz, la reportera lleva años respondiendo a la pregunta de cuándo iba a quedarse embarazada. Ella siempre ha contestado que no conoce el futuro y, por ello, no sabe qué responder.

Hace dos años, también le ocurrió algo parecido cuando la madrileña subió una foto dando el biberón al recién nacido de una amiga suya. Fueron tantos los mensajes que recibió que estuvo obligada a hablar sobre el tema. “No, no creo que esté en una buenísima época para ser madre. No, no creo que al final se me ‘pase el arroz’. No, no creo que vaya a sentirme más completa por tener un bebé. No, no quiero ser madre por ahora y quizá tampoco en el futuro”, explicó en sus redes sociales.

Después de que la revista sacara el tema, Cristina Pedroche ha aprovechado para hablar sobre lo que opina al respecto. Como bien comenta, existen chicas que se sienten presionadas con esta cuestión. “Hay mujeres que, cuando se les pregunta esto, piensan que no pueden”, ha comentado la periodista.

“Es una pregunta tan íntima y privada que si la mujer no quiere hablar sobre esto, no hay que insistir”, ha añadido.

Además, ella explica que no todas necesitan el amor de un hijo. Con la pareja que les acompaña tienen más que suficiente para ser felices y tener una vida plena.

Cristina, orgullosa del marido que ha escogido

En su caso, Dabid Muñoz es el marido que cualquier persona podría envidiar. “Me complementa, me ayuda, me hace mejor. Pero más me quiero yo y lo mismo pasaría si tuviéramos hijos”, ha confirmado Pedroche.

La reportera asegura que no cambiaría su vida por otra que estuviese construida con hijos. Ella está muy feliz al lado del hombre al que ama y quiere seguir viviendo así.

Asimismo, su esposo siempre ha sido un gran apoyo en los peores momentos de la periodista. “Cristina Pedroche cambió su vida para mucho mejor”, manifestó Dabid Muñoz.