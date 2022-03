Almudena Cid se queda de piedra al oír los rumores sobre el bebé de Christian Gálvez

Malas noticias para Almudena Cid. Cuando creía haber visto todo, la exgimnasta rítmica se hace eco de los últimos rumores que rodean a Christian Gálvez.

Desde que salió a la luz esta sonada ruptura y su posterior romance con Patricia Pardo, el escritor se ha convertido en uno de los principales protagonistas de la prensa del corazón.

Y, aunque en un principio quiso llevar su nueva relación lo más discretamente posible, ahora ha decidido no esconderse más; algo que no le ha sentado muy bien a Almudena Cid.

Después de más de 10 años juntos, la actriz ha tenido que ver cómo su exmarido le ha dedicado románticos mensajes a la presentadora y ha paseado su amor por las calles de Madrid sin miedo a ser vistos.

Ahora, unas emotivas palabras de Christian Gálvez han hecho saltar todas las alarmas de Almudena Cid. Sin duda, podríamos estar ante toda una indirecta que dejaría al descubierto los planes de futuro que le gustaría llevar a cabo con su actual pareja.

Christian Gálvez declara su amor en las redes sociales

Con motivo del Día del Padre, Christian Gálvez ha querido tener un bonito gesto con el hombre que le dio la vida. Este 20 de marzo, el escritor ha publicado una dedicatoria en sus redes sociales que han conmovido a sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, el presentador de Telecinco ha compartido una fotografía con su padre acompañada de unas bonitas palabras.

"Mi padre y yo practicamos el mismo deporte de riesgo: los dos damos nuestra opinión. La parte buena de todo esto es que mi padre ejerce a la vez de espejo y sombra: el espejo nunca miente y la sombra nunca se aleja", ha comenzado escribiendo el ex de Almudena Cid.

Durante todos estos meses, este hombre ha sido uno de los pilares fundamentales para Christian Gálvez, por eso no es de extrañar que haya querido aprovechar la ocasión para agradecérselo.

"Papá, me encanta cuando me dices que si estoy atravesando un mal momento, siga caminando, porque lo malo es el momento, no yo […] Tus palabras me dan fuerzas para seguir caminando hacia adelante".

Gracias a las lecciones de su padre, Christian Gálvez ha conseguido sobrellevar su ruptura con Almudena Cid. "Pocas veces te pones filosófico, pero cuando lo haces, se me queda grabado en el corazón", ha asegurado el presentador.

"Si estoy deprimido, vivo en el pasado; me dijiste una vez. Si estoy ansioso, vivo en el futuro y si estoy en paz, vivo el presente. Pues papá, tienes que estar tranquilo porque estoy en paz. Gracias a muchas personas que me quieren y, por supuesto, gracias a ti también".

Almudena Cid se entera de los planes de futuro de su expareja

Almudena Cid no puede salir de su asombro al enterarse de los planes de futuro de su ya expareja. La joven no se puede creer que en tan solo 3 meses, Christian Gálvez este barajando la posibilidad de ser padre.

Para la deportista esto supondría un duro golpe, ya que en más de 10 años de matrimonio, su exmarido y ella no han llevado a cabo este importante paso en cualquier relación.

Ha sido al final de este emotivo texto donde el mostoleño ha escrito una frase que ha llamado la atención, no solo de Almudena Cid, sino también del resto de sus seguidores.

"Si alguna vez yo soy padre, ojalá sea para mi hijo, al menos, la mitad de lo que tú significas para mí", ha dicho Gálvez, dejando las puertas abiertas a una posible paternidad.