Chenoa desvela la cita que pone los pelos de punta a David Bisbal

Chenoa es noticia, lo quiera o no. El reloj de la cuenta atrás para su gran boda mallorquina no deja de contar los minutos y el gran día se acerca.

Mientras, Chenoa está preparando todos los detalles con la ayuda de sus amigas. Quiere que no falte nada y que todo el mundo tenga su lugar, ya sea en la fiesta principal o en las cenas paralelas.

Chenoa, compagina los preparativos del enlace con una apretada agenda de eventos y citas sociales. Luce su gran sonrisa y su desparpajo allí donde la invitan, como la celebrity que es. Además, vive un momento profesional inmejorable.

Acaba de estrenarse como colaboradora estrella de La noche D, en TVE y siguie fiel a su puesto como jurado de Tu cara me suena. Últimamente tiene la música algo apartada de su vida, pero lógicamente, una vez pase el trajín de la boda, viaje y estrés, quiere volvera componer y a grabar.

Poco se esperaba Chenoa que una de las últimas noticias que ha protagonizado llegaría por una foto, aparentemente inocente, que colgó en sus redes sociales. Y es que su imagen, siempre estará vinculada a David Bisbal.

Ambos fueron pareja hace veinte años, él la dejó y ella lo contó en chándal y entre lágrimas.

Después se reencontraron y se demostró que la química entre ellos seguía existiendo, pero una 'cobra' en medio de un concierto, finiquitó una segunda oportunidad. Bisbal, entre el chándal y la cobra, tuvo una hija con Elena Tablada, con quien tuvo una separación complicada y llena de reproches.

Pues bien, la foto de Chenoa ha reabierto todo este melón de sentimientos.

Chenoa publica una foto con Elena Tablada y se lía

Chenoa era la estrella invitada en la fiesta de una marca de cosméticos. Allí coincidió con Elena Tablada y, ni cortas ni perezosas, posaron juntas y sonrientes y lo publicaron. Las dos exparejas de Bisbal demostraron llevarse a las mil maravillas, a pesar de que se conocieron aquella misma noche.

"Ha sido un encuentro natural. Las miradas hablan y el contacto ha sido con cariño, desde la buena sintonía. Son muchos años ya", ha explicado Chenoa.

En declaraciones a ¡Hola!, ambas han detallado qué pasó aquella noche, igual de sonrientes y satisfechas por el encuentro.

Tablada, por su parte también habló de la foto. "Yo tengo mi vida, los años pasan, maduramos, y ella también. Lo que más me ha sorprendido cuando la he visto es que han pasado 18 años y nunca habíamos coincidido en ningún sitio. Al final, al verla parecía que ya la conocía. La he saludado y ha sido normal".

La diseñadora asegura que este encuentro llega en el momento adecuado. "La vida marca el 'timing' en el que deben ocurrir las cosas y este era el momento oportuno. Era el momento perfecto".

La situación actual de Chenoa, Tablada y el cantante almeriense

Chenoa, en estos momentos, mantiene una relación cordial con David Bisbal. El cantante no ha querido confirmar si está invitado o no a la boda de la mallorquina. Todo el mundo da por hecho que no, pero, nadie apostaba por una amistad entre Chenoa y Tablada y aquí está.

Tablada, por su parte, define su relación con el almeriense como "una montaña rusa constante". No obstante se muestra esperanzada con el futuro: "Dios quiera que falte mucho para que volvamos a tener un enfrentamiento. Con cabeza, sabiduría e inteligencia, se pueden llevar bien las cosas".

Sea como sea, Chenoa ha demostrado una vez más que no es nada rencorosa y que en la vida más vale tener a las personas como amigas que a la contra.