Chanel le cuenta toda la verdad a su novio, que se queda a cuadros

Chanel, la representante de España en Eurovisión, ha explicado a su novio todo lo sucedido durante estas dos últimas semanas. Desde su impecable actuación en Turín, la cantante no ha tenido tiempo para descansar.

Al día siguiente, viajó hasta la Plaza Mayor de Madrid para actuar en un concierto con motivo de San Isidro. Igualmente, ha asistido a varias entrevistas en las que se le ha preguntado por su vida privada y profesional, concretamente, sobre su experiencia en ese gran concurso.

A pesar de no haber ganado el primer premio, ha sido una artista muy querida por los seguidores de Eurovisión. De la misma manera, Chanel ha aprovechado el éxito obtenido para participar en Coca-Cola Music Experience, que empezará el dos y tres de septiembre en la provincia madrileña.

Sin embargo, no todo son cosas buenas, pues la vocalista tuvo que ser fuerte contra el odio que recibió tras su paso por el festival de música de Benidorm Fest. Ahora, está luchando contra los diversos embustes que han aparecido durante estas semanas.

| Europa Press

Chanel advierte por sus redes sociales a la prensa

Socialité desveló la supuesta intervención en el concierto que se hizo en la Plaza Mayor de Madrid. El programa de Telecinco aseguró que un hombre armado con pistola se coló en los camerinosde la catalana. Además, añadió que, si no hubiese intervenido la policía, Chanel podría haber experimentado uno de los peores momentos de su vida.

La cadena de Mediaset habló con Nacho Campillo, quien decía que el incidente sucedió sobre las 21:00 h de la noche. "Estábamos en el camerino, un poco antes de salir y, de repente, entró la policía con un señor un poco extraño. Lo tumbaron al suelo y oí decir que llevaba una pistola", confesó el cantante.

No obstante, el programa Corazón de TVE ha desmentido esta noticia, pues ha hablado con María Eizaguirre. La directora de Comunicación y Participación de RTVE ha asegurado que entró un hombre sospechoso, pero no fue hasta el camerino de Chanel, pues la cantante no tenía. Igualmente, todos los familiares y seguidores pueden estar tranquilos porque la artista no corrió ningún peligro, ya que en todo momento estuvo acompañada de policías.

Del mismo modo, Chanel Terrero ha querido tranquilizar a sus seres más queridos por las redes sociales y, también, ha advertido a los medios de comunicación de que no difunden falsa información.

| Europa Press

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Corazón

Las diferentes emociones tras la actuación de la artista

Al volver de su maravillosa actuación en Eurovisión, a la catalana le esperaban varias entrevistas. La cantante y sus compañeros asistieron al programa La noche D, donde Eva Soriano les preguntó sobre su paso por el concurso europeo.

Un seguidor que se encontraba entre el público le preguntó sobre las palabras que pronunció su abuela tras la actuación. La artista le contestó lo que le dijo: "Cariño, ¿por qué estás llorando? ¿Estás triste?". Chanel Terrero le confesó a su abuela que lloraba de emoción.

Asimismo, una joven preguntó si había alguna relación amorosa entre la vocalista y una de las bailarinas, ya que se besaron al finalizar la actuación. Aunque la respuesta no fue muy convincente, se dejó el tema zanjado diciendo que "fue un pico entre dos amigas".

Los medios de comunicación saben que Chanel tiene pareja porque confesó que tenía a alguien especial que le ha acompañado en todo momento. Sin embargo, su identidad es una incógnita que todavía no se ha conseguido resolver y, por ende, los seguidores se aferran a cualquier indicio de una posible relación.