Cayetano Rivera y las discusiones que han acabado con su relación más especial

Cayetano Rivera tiene buena prensa porque nunca ha formado parte de ningún escándalo y es extremadamente educado con los periodistas. Hay una persona que está cerca de él que no es tan discreto y, recientemente, ha concedido una entrevista conflictiva.

Estamos hablando de Kiko, el hijo de Isabel Pantoja, quien ha vendido unas declaraciones explosivas a la revista Lecturas.

Cayetano Rivera prefiere no hablar de ciertos temas, pero Kiko ha desvelado el secreto mejor guardado y ahora debe resolver muchos conflictos. El DJ asegura que Cayetano ha tenido bastante peleas con Francisco y que esta relación no es tan idílica como parece. Su intención era atacar a Fran, pero sin darse cuenta ha puesto encima de la mesa un debate muy peligroso.

Cayetano ha huido de la polémica y todo hace pensar que en ningún momento entrará en el juego del hijo de Isabel Pantoja. Él tiene su profesión y nunca ha tenido la necesidad de airear sus trapos sucios en la portada de ninguna revista. La prensa le respeta bastante, pero es normal que ahora le pregunten por sus supuestas discusiones con Francisco.

“Mi hermano Fran me importa un carajo y no voy a iniciar una guerra con él, pero que sepa que lo hago por Caye. Me lo ha pedido y voy a seguir su consejo”, empieza diciendo el marido de Irene Rosales en Lecturas. “Ha habido movidas entre ellos, lo sé porque quedo muy a menudo con Caye y de Fran no hablamos”, asegura en un tono contundente.

Cayetano nunca había hablado de este tema, de hecho, todo el mundo pensaba que los hijos de Carmen Ordóñez estaban muy unidos. Hay quien piensa que Kiko no ha sido sincero, que simplemente ha dado esas declaraciones para hacer daño a Francisco. Cabe la posibilidad de que los toreros se sienten a hablar con él, pues a ninguno le interesa hablar de ciertos temas.

Cayetano Rivera ha hablado con Eva González

Cayetano ha tenido suerte, pues ha encontrado a una mujer que es igual que él y que tampoco se siente atraída por la prensa rosa. La pareja ha recibido ofertas millonarias por vender determinadas intimidades, pero quieren centrarse en otros asuntos. Saben que si abren ciertas puertas nunca más volverán a estar cerradas y creen que no merece la pena.

El torero ha hablado con su mujer y han llegado a un acuerdo: no darán pábulo a ningún conflicto que vaya contra sus intereses. Eva González sabe mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo, por eso tampoco quiere tener mala relación con los reporteros. Responde amable a las preguntas de todo, pero no entra en ningún conflicto para evitar tensiones innecesarias.

Rivera sabe que a partir de ahora tendrá que enfrentarse a preguntas incómodas y que su relación cordial con la prensa está en peligro. Se ha acabado eso de responder con una sonrisa, ahora todo el mundo quiere saber cómo son sus peleas con Francisco. Algunos expertos insinúan que Kiko podría haber exagerado para que su entrevista fuera más atractiva.

Cayetano Rivera tiene un problema muy serio

Cayetano prefiere estar lejos del ruido mediático, pero se ha visto salpicado por un conflicto que dará mucho de qué hablar. Kiko asegura que la relación idílica que mantiene con Francisco se ha acabado, pues han tenido muchas diferencias. El marido de Eva González no entrará en el juego, pero es posible que su entorno sí ofrezca ciertas explicaciones.

Rivera es hijo de Carmen Ordóñez, una de las grandes damas del mundo del corazón, así que ha tenido una maestra excepcional. Disfruta de buena formación, así que podría aclarar lo que está sucediendo, pero prefiere centrarse en su trayectoria profesional. Es uno de los toreros más famosos de los últimos años y los especialistas le tienen en alta estima.