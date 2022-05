Carlos Sobera descubre de la peor forma que se ha acabado el amor

Carlos Sobera se ha enterado de la peor manera de una triste e inesperada noticia. Y es que, el presentador de Mediaset España no se puede creer lo que acaba de leer en una de las revistas del corazón más importantes de nuestro país.

Desde que este mítico conductor de concursos televisivos comenzó a formar parte del equipo de Supervivientes, se ha convertido en uno de los rostros más queridos por todos los seguidores de este conocido reality show.

| Mediaset

Y es que, a Carlos Sobera no hay nada que se le resista, bueno sí, su compañera Lara Álvarez. A pesar de mantener una muy buena relación con todos sus compañeros de trabajo, la presentadora ha mantenido en secreto la complicada decisión que tomó hace ya algunos meses.

Ahora, y con Supervivientes 2022 llegando al ecuador de su recorrido, la revista ¡Hola! ha anunciado, en exclusiva, cómo se encuentra el corazón de esta conocida y admirada presentadora de Telecinco.

Carlos Sobera se entera de los detalles de la ruptura

Lo que menos se esperaba Carlos Sobera es que su compañera, Lara Álvarez, había decidido poner punto y final a su relación sentimental con Davide Rey.

A pesar de que todavía se desconocen las causas de esta sorprendente ruptura, lo cierto es que estos dos profesionales de la comunicación llevan desde febrero haciendo vidas separadas.

Davide Rey | Telecinco

Y, aunque en estos casos es bueno poner distancia de por medio, en esta ocasión ha sido prácticamente imposible, ya que la compañera de Carlos Sobera conoció a su último gran amor durante las grabaciones de Supervivientes.

Este Italiano, nacido en la ciudad de Milán, lleva más de diez años trabajando para el formato, aunque no fue hasta enero de 2022 cuando ambos confirmaron su relación. Pero, ¿quién les iba a decir a ellos que, tan solo un mes después, su romance acabaría de la peor forma posible?

Sea como sea, ambos han demostrado su gran profesionalidad y han sabido mantener sus asuntos personales alejados de sus respectivos puestos de trabajo. Tanto es así que, no ha sido hasta ahora, cuando nos hemos enterado de su separación.

Carlos Sobera sabe cómo es Lara Álvarez

Carlos Sobera entiende a la perfección los motivos que han llevado a su compañera a mantener esta información en la sombra. Y es que, todos estos años, le han servido para conocer un poco mejor a Lara Álvarez.

En una de las entrevistas para la cabecera del saludo, y tras su ruptura con el top model y actor Andrés Velencoso, la copresentadora de Supervivientes habló alto y claro sobre sus expectativas en el amor.

| Europa Press

▶️ VÍDEO: Otras noticias de Telecinco

"Creo que soy una persona que tiene las cosas claras. Sé quién soy, sé lo que quiero, sé lo que no quiero y directamente no titubeo, ni pierdo el tiempo, ni hago perder el tiempo al de enfrente".

Aunque, ya han pasado dos años y medio de estas declaraciones, la compañera de Carlos Sobera tiene muy claro que este tema no es algo que le vaya a quitar el sueño.

"Parece que se me está acabando el tiempo y me voy a quedar para vestir santos. Mira, no, yo lo que hago es, sobre todo, trabajar mucho en mí, en mejorar y en esa introspección para saber qué es lo que necesito, qué es lo que quiero y qué es lo que no me gusta".