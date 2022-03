Carlos de la Maza, marido de Carlota Corredera se queda sin el dinero que necesitaba

Carlos de la Maza es el discreto marido de Carlota Corredera, la presentadora de Sálvame. De la Maza i ella llevan más de diez años como pareja y se casaron en 2013. Además, tienen una hija de seis años.

Carlos de la Maza es el principal apoyo de Carlota Corredera, tanto en lo profesional como en lo personal. Corredera está viviendo momentos complicados en Telecinco, con la clara bajada de audiencia de Sálvame y está siendo muy cuestionada por sus posicionamientos feministas.

Él es cámara de Telecinco y muchas veces ha trabajado en Sálvame, por lo que también conoce a la perfección los entresijos de la cadena.

Carlota sabe que cuando se apagan los focos y se silencian los gritos de los colaboradores, llega a casa y allí están Carlos y su hija esperándola.

Además, Carlos y Carlota tienen un proyecto profesional en común que denota que tienen planes alternativos por si las cosas se tuercen.

No obstante, esta empresa que acaban de montar necesita una buena inyección de dinero que de momento no va a tener. Y es que Carlota ha dicho que no a una oportunidad laboral por la que le hubiesen pagado un dineral.

Carlos de la Maza apoya la decisión de Carlota

Carlos de la Maza y Carlota Corredera han creado recientemente su propia productora audiovisual. Se llama Alalba Audiovisual S.L, en clara referencia al nombre de su hija, Alba.

Con este negocio, Carlota y Carlos quieren tener una alternativa para cuando las cosas vayan a peor en la cadena de Fuencarral. Principalmente para ella, que es la que más gana y también la más popular.

| GTRES

En paralelo a su pérdida de peso en Sálvame, a Carlota la han tentado con una oferta irresistible, quizás de las mejores de su vida.

A Carlota le han ofrecido participar en el reality estrella de Telecinco, Supervivientes. Sería uno de los fichajes importantes y ante esto, la cantidad que podía negociar por su participación era elevada.

Contado que otros colaboradores de Sálvame o personajes con cachés parecidos han llegado a cobrar entre 30.000 y 50.000 euros semanales por su estancia en Honduras, echad cuentas.

Sin duda, esta inyección de dinero a la empresa familiar, podría haber sido el detonante definitivo para lanzarse a trabajar por cuenta propia.

Contra todo pronóstico, Carlota ha decidido declinar la oferta, algo que apoya totalmente Carlos de la Maza.

Los motivos para no ir a Supervivientes

Por lo visto, Corredera no quiere pasar tanto tiempo separada de su hija Alba. La pequeña tiene solo 6 años y tanto tiempo sin su madre sería complicado para ella.

Irse a Honduras también supondría dejar aparcado completamente Sálvame, en un momento delicado y en el que todo el mundo va con pies de plomo.

| Instagram

Además, el reciente despido de Paz Padilla ha puesto en alerta a los otros presentadores. No todo vale y la libertad y flexibilidad de que han gozado siempre en la casa no es tal ahora mismo, en que hay que luchar cada centésima de audiencia.

Por todo ello Carlos y Carlota han decidido que no era el momento de que ella se fuera para Honduras. Ya habrá nuevas ocasiones.

Carlos de la Maza y la polémica que le persigue

A pesar de la vida idílica de Carlos de la Maza al lado de Carlota Corredera, hay una cuestión que sigue amargando al cámara, años después de producirse.

Según varios medios de comunicación, Carlos era uno de los cámaras que trabajaba en Gran Hermano cuando se produjo la supuesta violación a Carlota Prado en el programa.

El caso está ahora en pleno juicio y además de demandar al agresor, Prado también ha puesto una denuncia contra la productora Zeppelin TV. En Telecinco guardan absoluto silencio sobre este caso. La justicia dictará sentencia cuando llegue el momento.