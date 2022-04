Boris Izaguirre explica por qué su marido Rubén no puede volver a casa

Boris Izaguirre es uno de los rostros más divertidos de la pequeña pantalla, pero también tiene problemas y conflictos que resolver.

Recientemente ha tenido que pasar por quirófano para someterse a una delicada operación, pero todo está solucionado. Ahora el que no lo está pasando bien es su marido Rubén Nogueira, quien no se siente cómodo siendo el centro de la noticia.

Boris Izaguirre se casó con Rubén en 2006 y el evento trascendió porque el presentador es un rostro influyente dentro de la prensa rosa. Pero ninguno de los dos quiere que se hable de su vida privada, de ahí que Nogueira esté tan preocupado. El periodista y escritor ha tomado las riendas de la situación para proteger a su esposo.

| Instagram: BorisIzaguirre

Boris asumió hace muchos años que era un personaje público y respeta que los paparazzis sigan sus pasos cuando hay algo importante. Por eso ha atendido a todos los reporteros después de recibir el alta hospitalaria y ha explicado cómo ha ido la operación. Lo ha hecho para despejar todas las dudas y conseguir aliviar el drama de Rubén, quien quería regresar a casa sin llamar la atención.

Boris, haciendo gala de la educación que le caracteriza, ha dejado claro que está fuera de peligro y que su problema de salud está controlado. También ha aprovechado para recalcar lo importante que es acudir a las revisiones médicas, así se dio cuenta él de su anomalía. Según publica la revista Semana, Rubén no se ha separado de su lado y le ha ayudado en todo lo posible.

| Instagram: borisizaguirre

El presentador ha declarado: “Ya nos vamos a casa, ya estamos dados de alta, ha sido una intervención muy rápida y es muy frecuente. Lo importante de todo esto ha sido que hemos hecho magnífica precaución, me encantaría hacer mucho hincapié en eso”.

Boris Izaguirre protege a Rubén Nogueira

Boris lleva mucho tiempo trabajando en mundo del corazón y sabe mejor que nadie cómo funciona el mundo del espectáculo. Entiende que haya expectación, pero no quiere que su marido salga perjudicado de ningún revuelo. Por eso les ha pedido a los reporteros que dejen de perseguirle, pues es importante que termine de recuperarse en la tranquilidad de su domicilio.

Izaguirre es consciente de que disfruta de un poder mediático incomparable, por eso ha recalcado que es importante hacerse revisiones. “De todas las revisiones que nos hacemos la cardiovascular es una de las más importantes y es lo que hemos hecho acá. Hemos estado ingresados haciendo todas las revisiones hasta dar en el punto donde se encontraba el problema”.

| Europa Press

Rubén, el esposo del presentador, no se siente cómodo siendo el centro de atención, por eso no podía volver a su casa. La puerta del hospital estaba llena de prensa y no quería responder a ninguna pregunta, por eso Izaguirre ha hablado.

“Hemos hecho la cirugía y lo hemos solucionado y me escucháis perfectamente bien. Me veis bien y con eso pienso que nos podéis dejar ahora ir a casa que Rubén está muy interesado en volver a su casa. Y los amigos que vienen a buscar nos están esperando porque tienen un vuelo a Londres y no queremos que lo pierdan”.

Boris Izaguirre se reincorporará pronto

Boris es un hombre trabajador y no tardará en regresar a la pequeña pantalla. Su vida profesional está plagada de éxitos y no hay nada que pueda frenarle. Volverá a tomar el timón del programa que presenta en Televisión Española en cuanto termine de recuperarse.

Rubén Nogueira, a pesar de que no se siente cómo siendo el centro mediático, nunca ha tenido ningún desencuentro con la prensa. Es una persona educada que lo único que pretende es llevar una vida tranquila y alejada de presiones innecesarias.