Boris Izaguirre desvela lo que le suplicó su marido antes de la enfermedad

Boris Izaguirre es uno de los rostros más emblemáticos de la crónica social, a pesar de que su vida privada siempre ha estado al margen de la prensa. Nació en Venezuela, pero se dio cuenta de que su país se le había quedado pequeño y se mudó a España.

Tres meses más tarde conoció a Rubén Nogueria, quien actualmente es su marido.

Boris Izaguirre prefiere no hablar de determinados temas, pero hace un tiempo le concedió una entrevista a Bertín Osborne y fue tremendamente sincero. Reconoció que a su pareja le espantaba el mundo de la fama, por eso le suplicó que fuera discreto y que no desvelara su identidad.

El escritor era carne de cañón para los programas del momento y Rubén se dio cuenta de que iba a convertirse en una estrella.

| Instagram: BorisIzaguirre

Boris, mucho antes de enfermar, le prometió a su esposo que le apartaría de los focos, por eso apenas habla de él públicamente. Cuando salió del hospital la prensa le estaba esperando y se acercó a los periodistas para pedirles que no sacaran imágenes de Rubén.

Según le contó a Bertín en Mi casa es la tuya, llegaron a ese pacto hace treinta años, en la época del programa Crónicas Marcianas.

Boris era la estrella de Crónicas Marcianas, espacio presentado por Xavier Sardá, y le prometió a su marido que jamás le involucraría. Desveló cómo fue la conversación para demostrar que entre ellos siempre ha habido una confianza absoluta.

“Boris, tú quieres ser famoso, se te nota, pero yo no. No necesito eso, no me incluyas nunca en la foto”, le dijo Rubén Nogueira. El escritor ha cumplido con la promesa que le hizo, motivo por el que llevan más de 30 años juntos.

Boris Izaguirre ha preocupado a los suyos

Boris siempre se ha caracterizado por tener un sentido del humor muy atractivo, gancho que le ha servido para trabajar en los mejores programas. Ha colaborado con los presentadores del momento, como por ejemplo con Ana Rosa Quintana.

Disfrutan de una relación especial y la periodista ha estado preocupada por él desde que confesó sus problemas de salud.

| Instagram: borisizaguirre

Izaguirre ingresó en un hospital madrileño porque tenía un problema cardiovascular que afortunadamente ya está solucionado. Esta terrible noticia situó a Rubén Nogueira en el punto de mira, pero lo cierto es que logró salir airoso del conflicto. Fue amable con todos los reporteros y contestó a muchas preguntas para dejar claro que no había nada que esconder.

El venezolano está satisfecho con el papel que jugó su marido durante el tiempo que él estuvo enfermo. No hay nadie que hable mal de la pareja, a pesar de que se hayan convertido en objetivo de los paparazzis.

El público quiere saber más sobre su historia de amor y lo cierto es que cada cierto tiempo se filtran datos nuevos.

El matrimonio se conoció en 1992 y pasaron sus primeros años en Santiago de Compostela, ciudad que fue testigo del romance. Después se mudaron a Madrid e Izaguirre comenzó a despuntar en el mundo del espectáculo, ahí es cuando Rubén impuso sus normas.

Boris Izaguirre está satisfecho con su decisión

Boris tenía dos viviendas, una en Madrid y otra en Miami, porque su trabajo le impedía estar fijo en un sitio. Hace un tiempo tomó una decisión que hoy le hace sentirse orgulloso: renunciar a su casa de Estados Unidos y asentarse en España. “La aventura de Miami ha sido estupenda, me doy cuenta de que le debo muchas cosas”, explicó en su momento.

▶️ El actor Javier Cámara es padre de mellizos pero esconde a su novio

Izaguirre ha ganado mucho dinero en televisión y puede permitirse descansar durante largas temporadas para dedicarse a escribir. Ha triunfado en el mundo de las letras, de hecho fue finalista del Premio Planeta 2007 por Villa Diamante, su mejor libro.