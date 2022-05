Ion Aramendi llegó con toda la alegría del mundo a Telecinco para capitanear el reality más importante de la cadena, Supervivientes.

Ion ha logrado ganarse a la audiencia en tiempo récord gracias a su profesionalidad al frente de las galas del domingo. Son realmente interesantes pues, recogen todo lo que se vive en el programa tras la noche de nominaciones y expulsión de los jueves. Tres días, hasta domingo en los que pasa de todo y en los que los tertulianos llegan a la gala con muchas cosas que decirse.

Aramendi reparte muy bien el juego, entra al trapo en los temas candentes de la semana y logra sacar lo mejor de cada uno, sin entrar demasiado al barro.

De momento, Ion Aramendi está superando con nota esta primera prueba de fuego para convertirse en uno de los presentadores estrella de Mediaset.

Este domingo ha vivido uno de los momentos más tensos de la presente edición. Además ha visto claramente que lo que es la historia de amor más intensa de esta edición tiene los días contados

Ion Aramendi y la ruptura que no logrará evitar

Ion Aramendi está totalmente al día de lo que acontece en la isla. Una de las tramas que más de cerca está siguiendo es la Tania y Alejandro, la pareja protagonista de esta edición.

Tras varios encontronazos y alguna noche de pasión desenfrenada, lo que acaba de suceder ha puesto a ambos y a sus familias contra las cuerdas

El drama se desataba a raíz de unas exaltadas de palabras de Marta Peñate.

Acusaba a Alejandro Nieto de simio por la forma de tratar a su novia. "Que solo piensas en f*** con ella, que si te huele la mano a su c*** y tienes ganas! Que estás faltándole al respeto todo el día, ¡así te llevas los cuernos que te llevas, vaya relación más tóxica y chunga!"

Peñate se quedaba a gusto con la reprimenda a Alejandro que intentaba responderle, pero no acertaba a mucho más que a llamarla "sapo".

Lo que muchas personas piensan, dentro y fuera del concurso de la relación entre esta polémica pareja, se verbalizaba, dejando a todos noqueados. Ion Aramendi, tras el vídeo, no podía reprimir la emoción al ver lo que estaba pasando en el plató con la madre de Alejandro y el padre de Tania

Las advertencias que han dejado a Ion Aramendi sin palabras

Ion Aramendi se sentaba y arropaba cálidamente a una Maribel que no podía reprimir las lágrimas. "No lo tenía que haber dicho", decía sin poder hablar. Ion la tranquilizaba, "yo que también soy padre, también sufriría mucho viendo a mi hijo pasarlo mal o que tuviera un comportamiento que no me gusta...".

"Yo lloro cuando le pasa algo grande y lloro cuando hace estas cosas que no me gustan". El plató aplaudía a Maribel por sus palabras condenando la reprochable actitud de su hijo. Incluso el padre de Tania, su consuegro, la aplaudía asegurando que "es una gran madre".

Segundos después, no obstante, ambos se enzarzaban en una discusión por defender a sus hijos, la pareja que más está dando que hablar en la isla.

Alberto, el padre de Tania, también emocionado aseguraba que "Tania no se merece eso, esos comentarios Alejandro se los puede ahorrar porque es un gran chaval. Sufro cuando lo veo así".

Alberto asegura que quiere a Alejandro. "Si no le quisiera, le diría a mi hija que lo dejara, pero me duele porque él tiene valores, es un gran chaval, pero respétala, dale su espacio". "La respeta", decía Maribel. "Es una relación tóxica", afirmaba Alberto.

Ion Aramendi presenció la pregunta que todo el mundo se está haciendo. Alberto la dijo en voz alta: "todo el mundo me pregunta cada día, ¿qué hace Tania con este chaval? y Maribel afirmó que "a mí me preguntan lo mismo, ¿qué hace Alejandro con Tania? No nos podemos pelear nosotros por eso, es su relación, ellos quieren estar juntos".

Tras el rifirrafe en directo, el padre de Tania advirtió claramente: "no voy a permitir que nadie haga sufrir a mi hija. Yo lo que quiero es que Alejandro la quiera bien. Cuando se entere Tania, eso le puede costar la relación. Le costará la relación, soy el padre, lo confirmo".

La pareja está en el punto de mira de todo el mundo y es más que probable que no llegue junta al final del reality. En caso de que sí lo logre, a la salida van a ser sus familiares los que les hagan reflexionar sobre si es conveniente o no de que signan juntos.