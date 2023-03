Belén Esteban da una noticia sobre su vida amorosa que sorprende a todos

La pasada tarde en Sálvame estuvo de lo más movidita con las confesiones de sus colaboradores. Belén Esteban se aventuraba a dar una noticia sobre su vida amorosa y sobre la forma que tiene ella de afrontar el desamor. Y es que, según contó la colaboradora, ella ha sufrido mucho por amor, pero sabe cuál es el remedio cuando te han dejado con el corazón partido.

Belén Esteban no tuvo ningún pudor en reconocer que Cupido se lo ha hecho pasar muy mal en algunas ocasiones. Aunque ahora mismo la de Paracuellos está atravesando un momento muy dulce en lo que a su vida amorosa se refiere, lo cierto es que también lo han pasado regular.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Belén Esteban habla sobre su vida amorosa y sorprende

Si hay algo claro, es que Belén ya no tiene ningún miedo a hablar sobre su vida sentimental y amorosa. En temas del corazón, la colaboradora lo vive todo muy intensamente, de eso no cabe ni la menor de las dudas. Belén es una mujer muy pasional, y, en muchas ocasiones, su corazón manda sobre su cabeza.

| GTRES

Durante la pasada tarde en Sálvame, todos los colaboradores reconocieron que, en algún momento de su vida, lo había pasado mal por amor. Pero la confesión de Belén Esteban sobre su vida amorosa fue, sin lugar a dudas, la que más sorprendió todos. La ganadora de GH VIP 3 reconoció que el amor le había jugado muy malas pasadas:

"Yo he sufrido muchísimo por amor, hasta que dije 'hasta aquí'", reconocía la colaboradora de televisión. Parece que, hasta que encontró la estabilidad con Miguel, la colaboradora tuvo que sufrir los sinsabores del desamor. Pero Belén quiso aconsejar a toda la audiencia de cómo afrontar una ruptura:

“Lo que hay que hacer es juntarte con la gente que quieres, salir y pasártelo bien”, revelaba la televisiva. Sus compañeros de programa no dudaron en darle la razón a las palabras de Belén. Además, a juzgar por el resto de confesiones de los colaboradores, parecía que todos estaban muy de acuerdo con las afirmaciones de ella.

Belén Esteban, muy satisfecha con su vida amorosa

De lo que no hay duda es que Belén Esteban en uno de sus mejores momentos, tanto a nivel personal como profesional. Belén lleva años con el corazón ocupado por Miguel Marcos. Pese a que a la colaboradora no le gusta demasiado exponerlo ante los medios de comunicación, Belén no puede evitar mostrar el gran amor que siente por él.

| Instagram @belenestebanmenendez

Miguel se ha convertido en uno de los pilares fundamentales de Belén Esteban. En él, la colaboradora ha encontrado la estabilidad y, sobre todo, la tranquilidad. La pareja comenzó su relación en 2013, logrando establecer una relación sólida basada en el amor.

🔴 Belén Esteban desvela qué INSULTO no soporta que le digan por la calle

Belén es muy activa en redes sociales, sobre todo en su cuenta de Instagram, donde no duda en dedicarle bonitas dedicatorias a él. En su más reciente viaje a Estados Unidos, la colaboradora de Sálvame compartió algunas de las instantáneas más emotivas junto a Miguel Marcos.

La de Paracuellos cuenta con todos los ingredientes necesarios para contar con una vida personal más que satisfecha. Belén también triunfa en su vida profesional con su trabajo en televisión y su faceta empresarial. Por lo que podemos afirmar, sin equivocarnos, que Belén vive una verdadera etapa dorada.