La última decisión de Ana Rosa Quintana deja a Telecinco sin palabras

Ana Rosa Quintana ha dejado a sus compañeros muy sorprendidos con lo último que ha decidido. Y es que, la líder de El programa de AR no se lo ha pensado dos veces a la hora de mostrar sus dotes para la moda.

Desde que anunció su enfermedad, Ana Rosa no ha dejado de sorprendernos. A pesar de los duros meses por los que tuvo que pasar, siempre se mostró muy positiva con lo que estaba pasando en su vida.

| Telecinco

Además, a Ana Rosa Quintana no le dio miedo cambiar algunos aspectos personales. Y es que no solo modificó su alimentación, sino que también optó por deshacerse de su melena castaña y decidió arriesgar por un look mucho más actual.

Y, aunque en un principio era algo que no le terminaba de convencer, con el paso del tiempo se ha convertido en su nuevo sello de identidad.

Ahora, Ana Rosa Quintana ha vuelto a dejar a todos sus trabajadores de Unircorn Content totalmente mudos con el último cambio que ha adoptado en relación con su imagen personal.

Y es que, en un intento por dar un toque diferente a su apariencia, la periodista no ha dudado en arriesgar como nunca antes lo había hecho.

Ana Rosa Quintana deja a todos sin palabras

Ana Rosa Quintana ya no tiene miedo a los cambios, y esto es algo que ha dejado muy claro en una de sus últimas intervenciones dentro de la pequeña pantalla.

Como cada mañana, la madrileña ha comenzado haciendo un repaso de los temas más relevantes del día, pero no ha sido hasta que ha llegado al centro del plató, cuando ha acaparado todas las miradas.

| Mediaset

Nada más comenzar con la emisión, Ana Rosa Quintana ha dado la bienvenida a todos colaboradores de la mesa central, entre los que se encontraban María Claver, José Luis Pérez, Javier Casqueiro, Pilar Santos y Joaquín Prat.

Tras haber estado varios días ausente dentro de este formato de Mediaset España, Ana Rosa Quintana ha querido dirigirse a su gran amigo. "Bienvenido, ¿cómo estás? Te veo estupendo", le ha dicho la dueña de Unircorn Content a Prat.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Ha sido precisamente en este momento cuando el presentador de Ya es mediodía no ha podido evitar pronunciarse sobre el outfit escogido por su jefa: "Yo te veo estupenda. ¡Viva el animal print!".

🔴 Ana Rosa Quintana comparte una noticia que preocupa a sus espectadores

Y es que, Ana Rosa Quintana ha arrancado la mañana con un modelito que no ha pasado para nada desapercibido para el resto de sus compañeros de plató, compuesto por una americana y un jersey con cuello cisne, ambos decorados con las manchas de un leopardo.

Además, para darle un toque más rockero, Ana Rosa Quintana ha complementado este outfit con unos pendientes dorados en forma de aro y con un peinado de lo más desenfrenado.

Al escuchar el piropo que le ha dedicado Joaquín, la periodista madrileña no se lo ha pensado dos veces a la hora de compararse con uno de los iconos de la moda actual.

| Telecinco

"Claro, estoy muy Kardashian", ha asegurado Ana Rosa Quintana, entre risas y haciendo referencia a las mujeres de este conocido clan estadounidense.

Y es que, en más de una ocasión, hemos podido ver a Kim y al resto de sus hermanas llevar puesta la tendencia de moda conocida como total look.

Además, y como todos sabemos, la mayor de las Kardashian es una auténtica amante de los estampados de origen animal, algo que le ha servido de inspiración a Ana Rosa Quintana.

Desde que tomó la decisión de cambiar peinado, Ana Rosa Quintana siempre ha sido muy aplaudida en las redes sociales. Y es que, su valentía a la hora de experimentar con estilos nuevos no ha pasado desapercibida para sus seguidores.

"Simplemente radiante. Guapa por dentro y por fuera, pelo rubio o moreno, corto o largo sigues estando igual de maravillosa", le escribió una seguidora en una de sus publicaciones de Instagram.