Bastian Iglesias, el novio de Chanel que esconde a su familia para ganar dinero

Bastian Iglesias, el polifacético artista que le ha robado el corazón a Chanel Terrero, se ha convertido en uno de los rostros más perseguidos. La cantante no quiere hablar de su vida privada, pero es inevitable que la prensa le ponga cara a su futuro marido. Según ha salido publicado, el noviazgo es más que estable, llevan mucho tiempo juntos y disfrutan de una confianza estupenda.

Bastian Iglesias ha trabajado en el teatro, de hecho conoció a Chanel encima de los escenarios y desde entonces no se han separado. Cabe la posibilidad de que la pareja haya empezado su relación después de haber compartido empleo en el musical de El Rey León. Los dos han colaborado en el espectáculo y es más que probable que fuera el inicio de su historia de amor.

Bastian se ha cambiado sus apellidos para despertar la atención del público, esconde a su familia para ganar más dinero gracias a su talento. En ocasiones se presenta como Afkar, su nombre artístico, aunque la mayoría de las veces solo modifica su apellido. Ha sustituido Iglesias por Afkarte porque considera que los críticos le tendrán más en cuenta si se convierte en un rostro diferente.

Bastian disfruta de una dilatada trayectoria profesional, a pesar de que en las últimas semanas se le conoce por ser la pareja de Chanel Terrero. La artista ha triunfado en Eurovisión 2022 y los expertos le han recomendado que aproveche para sacar tajada del momento. Las mejores marcas se pelean por trabajar con ella y tiene sobre la mesa contratos muy suculentos.

Chanel es consciente de que la fama no solamente genera cosas buenas, también tiene un lado negativo que no ha tardado en llegar. El programa Socialité emitió unas imágenes de un altercado que sufrió la cantante después de llegar de Italia. Uno de sus fans se acercó a ella con una pistola e intentó boicotear el concierto que dio en Madrid.

Bastian Iglesias guarda grandes secretos

Bastian ha seducido a los productores del momento, pero se ha adelantado a las necesidades del mercado para no quedarse obsoleto. Es empresario y ha producido espectáculos muy interesantes, pues tiene capacidad suficiente como para eclipsar a cualquiera que esté al lado. La prensa está siguiendo sus pasos de cerca, pero ningún periodista ha averiguado nada oscuro.

Iglesias tiene mucho interés en que no salga su gran secreto: vive en Coslada, un barrio madrileño que está al alcance de todos. Cualquiera puede ir a visitarle y ahí está el peligro, pues no quiere que los paparazzis le localicen. Ha trabajado muy duro para ser un artista envidiable y no quiere que su trayectoria personal enturbie los logros que ha alcanzado en el pasado.

Chanel ocupó los titulares de todos los medios porque le dio un beso una de sus bailarinas y todos pensaban que era su pareja. Sin embargo, la representante de España en Eurovisión 2022 ya está enamorada. Podría ganar dinero vendiendo su historia de amor, pero no tiene ningún interés en convertirse en un rostro habitual de los platós de televisión.

Bastian Iglesias disfruta de una posición privilegiada

Bastian puede presumir de haber triunfado en todos sus proyectos, como por ejemplo cuando se propuso ser presentador. También ha participado en algunas películas Disney, Frozen o Los Muppets son las más conocidas, pero hay muchas otras. Compone música y siente pasión por el mundo del espectáculo, es el compañero perfecto para Chanel.

Chanel Terrero se ha ganado el respeto de la prensa del corazón porque siempre tiene una sonrisa preparada para todos los reporteros. No se siente cómoda hablando de su vida, pero tampoco oculta nada porque sabe que terminará saliendo. Ha sido novia de Víctor Elías, el popular actor de la serie Los Serrano, y actualmente disfruta de una relación fantástica con él.