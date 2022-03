Lucas, el hijo de 10 años de Fonsi Nieto, se rompe al conocer la noticia

Fonsi Nieto ha visto pasarlo fatal a su hijo Lucas en las últimas horas. Y es que el pequeño, fruto de la relación sentimental que vivió con Alba Carrillo, ha sufrido la dolorosa muerte de un ser querido.

La expareja de Fonsi Nieto ha sorprendido a todos en las redes sociales al publicar un texto que ha dejado roto a su pequeño Lucas.

Lo ha hecho tras enterarse de una triste noticia que le ha golpeado por completo a toda su familia. El hijo de Fonsi y Alba ha conocido este jueves que su bisabuela materna Eloísa había fallecido.

Fonsi Nieto asiste a la muerte que rompe a su hijo Lucas

Y es que la expareja de Fonsi Nieto ha publicado un emotivo mensaje tras la muerte de su familiar, que no es otro que la madre de Lucía Pariente. "Ya no seré nieta más en esta vida", ha dicho en su post.

| Europa Press

"No me gustan las despedidas. Son inevitables, pero me angustian", ha empezado escribiendo la ex del que fuera piloto de motociclismo en su perfil de Instagram. Junto al texto, Alba ha subido una tierna imagen de Eloísa y su pequeño Lucas.

"Hoy he tenido que ir a despedir a mi abuela, la única que me quedaba. No has querido llegar a los 100 este mes de junio… Genio y figura. Ya no seré nieta más en esta vida. Mi árbol genealógico pierde hoy, para siempre, una de sus ramas y siento un dolor seco en el pecho que me hiere de una manera sorda y punzante", rezaba el mensaje Alba Carrillo publicado poco después de las 12 de la noche.

El desgarrador homenaje de la ex de Fonsi Nieto a su abuela fallecida

Fonsi Nieto ha podido comprobar que su ex Alba siempre ha valorado mucho la labor de abuela de su madre, Lucía Pariente.

Además, la colaboradora de Ya es mediodía siempre ha presumido de tener unos abuelos muy ejemplares. Pero hoy, la bisabuela de su hijo Lucas les ha dicho adiós y el núcleo familiar está desolado.

"Los abuelos son lo más increíble que pasa por la vida de un niño. Siempre amor, siempre paz, siempre dolor cuando se van. Por carambolas del destino, hoy la despido, recordando el día que fue el cumpleaños de la otra... Pienso hablar contigo, Eloísa, como hago con mis otros abuelos y sé que me vas a cuidar porque los abuelos abrazan siempre aunque no estén", ha continuado Alba Carrillo.

| Mediaset

Además, Alba ha querido dar por finalizado este sentido homenaje a su familiar fallecida con una emotiva frase que dice mucho de ella.

"Creo que hay gente que no sabe a dónde va porque no valora de dónde viene. Mis abuelos han sido de los mayores tesoros que me ha dado la vida. He tenido la suerte de tenerlos muy diversos, que me han aportado cosas maravillosas", concluía el post.

Fonsi Nieto, consternado por el mensaje de Lucía Pariente

Por otra parte, Lucía Pariente ha querido recordar de forma escueta, pero muy emotiva, a su querida madre que ha perdido la vida este jueves.

| Telecinco

Rota de dolor tras la pérdida de quién más quería, Pariente ha publicado un desgarrador mensaje. Se lo ha dedicado a la que fue la mujer más importante de toda su existencia.

"Hay millones de maneras de escribir mamá. Para mí solo hay una. Te quiero tanto...", ha escrito junto a una contundente frase. "Le pediría a Dios que me pusiera nuevamente en tu camino", escribía la madre de Alba.