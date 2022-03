Antonio David Flores esconde a Loli, la mujer que le puede dejar otra vez sin nada

Antonio David Flores lleva un año apartado de los platós de televisión porque su exmujer Rociíto le ha acusado de un delito bastante serio. Son pocos los periodistas que se atreven a darle voz, pero cada vez hay más gente que quiere escucharle. El antiguo colaborador de Sálvame ha abierto un canal en la red social Youtube para dar respuesta a todas las acusaciones que recibe.

Antonio David Flores está agradecido porque sus seguidores le hacen una serie de donativos que le ayudan a continuar con el proyecto. Una de las personas que está siendo más generosa con él es Loli Huertas, una mujer que confía en su testimonio. Durante su última conexión le ha dado 120 euros por contar todo lo que sabe sobre las entrañas de Telecinco.

Antonio David no quiere dar popularidad a Loli porque sabe que actualmente está subsistiendo, entre otras muchas cosas, gracias a su generosidad. El exmarido de Rociíto es bastante comprensivo y sabe que lo más acertado es mantener en el anonimato a ciertas personas. Sus fans le dan dinero por cada vídeo que publica en Youtube y, según la información ABC, esta fuente de ingresos es bastante rentable.

Antonio David tiene otros amigos que le están dando dinero, como es el caso de Kiko Rivera, el hijo de la tonadillera Isabel Pantoja. El polémico DJ le ha mandado 20 euros durante uno de sus últimos vídeos y él se lo ha agradecido públicamente. No ha hecho lo mismo con Loli Huertas porque sabe que ella es anónima y prefiere no situarla en una posición comprometida.

Antonio David Flores se compromete: “Un día te invito”

Antonio David le ha mandado un mensaje a Kiko Rivera de forma pública, pues sabe que el DJ está siendo valiente al darle dinero. El hijo de Isabel Pantoja tampoco está atravesando una buena situación en Telecinco, por eso se ha unido al antiguo colaborador. Todo hace pensar que estamos ante el inicio de una alianza que podría dar mucho de qué hablar en la prensa del corazón.

▶️ Telecinco prepara el regreso de Antonio David Flores

“Un día de estos te invito al programa y te asomas a esta ventana, pero no para hablar de historias familiares ni nada de eso. Me gustaría que pudiéramos pasar un rato divertido con esas anécdotas que tenemos en común y de cosas que nos han pasado. Quiero que la gente también pueda conocerte un poco más”, explica Antonio David en su cuenta de Youtube.

Loli Huertas no ha tenido tanto protagonismo como Kiko y ella le ha dado más dinero, pero su intención no es hacerse popular. Por eso Flores no le nombra de forma pública, pues sabe que sus ingresos son importantes y quiere que esté contenta con él. Lo cierto es que su ejército de seguidores cada vez es más grande, motivo por el que Rociíto ya ha empezado a temblar.

Antonio David Flores gana 356 euros

Antonio David, según informa el diario ABC, está triunfando en las redes sociales y con uno de sus últimos vídeos ha ganado 356 euros. Actualmente no trabaja en los platós de televisión y todos los ingresos que recibe son buenos, pues debe empezar una nueva vida. Se ha separado de su segunda mujer Olga Moreno y ha empezado de cero con la periodista Marta Riesco.

Loli, la seguidora más fiel del antiguo colaborador, ve con buenos ojos todos estos cambios porque consideran que son fruto de la vida. El polémico youtuber no quiere hacerle daño a nadie, simplemente pretende ser feliz y no tener problemas con sus enemigos. Sabe que está en desigualdad de condiciones, por eso ha trasladado la guerra a los tribunales.

El exmarido de Olga Moreno ya le ha ganado una demanda a La Fábrica de la Tele, productora que está detrás del programa Sálvame. Está bien asesorado y todo hace pensar que muy pronto se hará justicia, al menos eso es lo que piensan sus seguidores. Loli Huertas está deseando que su admirado tertuliano recupere todo lo que ha perdido.