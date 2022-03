Antonio David Flores confiesa la enfermedad y desvela quién tiene los días contados

Antonio David Flores trabajaba felizmente en Telecinco hasta que su exmujer Rocío Carrasco le acusó de un delito que ha dañado su reputación.

La cadena decidió prescindir de sus servicios, pero él disfruta de un gran talento y no tiene intención de quedarse parado. Hace unos meses abrió un canal de Youtube, una red social destinada a la publicación de vídeos.

Antonio David Flores ha creado un vínculo muy especial con sus seguidores de Youtube, de hecho, el público estaba bastante preocupado por él. Ha estado más de 15 días sin aparecer por el citado espacio y la gente se estaba preguntando qué había ocurrido.

Haciendo gala de la sinceridad que le caracteriza, ha confesado que su madre ha estado enferma y que él se ha centrado en sus cuidados.

Antonio David, mirando a cámara, le ha dedicado a su madre el último vídeo que ha publicado, gesto que ha llenado de emoción a todos.

El antiguo tertuliano ha dejado claro que su progenitora estaba fuera de peligro y que afortunadamente ha superado el bache con una gran maestría. Ha estado ingresada en un hospital malagueño y ha conseguido que nadie descubra este secreto.

“He recibido muchos mensajes de gente que me echaba de menos, de gente que pedía nuevos vídeos y es una sensación que llena de entusiasmo. Hemos tenido unos días complicados en casa porque mi madre no ha estado bien de salud y afortunadamente se ha recuperado. Quiero dar las gracias al hospital donde ha estado cuidada y al equipo médico que le ha sacado adelante”, desliza Flores.

Antonio David Flores habla de los despidos de Telecinco

Antonio David fue despedido del programa Sálvame de forma fulminante, pero él no ha sido el único en sufrir este castigo. Paz Padilla tampoco aparecerá más en el citado espacio televisivo y, según la opinión de Flores, todo es responsabilidad de Rocío Carrasco.

Considera que la presentadora es libre, por eso no siguió “el pensamiento único” de Rociíto y esto le ha traído consecuencias.

El exmarido de Olga Moreno ha conseguido que alguien de Sálvame tenga los días contados en la pequeña pantalla: Carlota Corredera. Ha demostrado, usando argumentos bastante aplaudidos, que la periodista gallega no es tan feminista como quiere dar a entender.

Le ha pedido que ayude a Paz Padilla, una mujer que necesita ayuda tras el golpe televisivo que acaba de recibir.

Antonio David piensa que si Carlota fuera tan solidaria como dice se tendría que poner en el lugar de Paz Padilla, pero no lo hará. Corredera presentará más días Sálvame gracias al despido de su compañera, por eso no hará nada al respecto. Las redes sociales han aplaudido la valentía de Flores al contar este suceso tan escabroso y piden el despido de la gallega.

Antonio David Flores emociona a sus seres queridos

Antonio David, haciendo gala del coraje que siempre le ha caracterizado, ha señalado a Carlota Corredera y sus seguidores han obedecido. Este ejército se hace llamar “marea azul” y cumple las órdenes del antiguo colaborador. Por ese motivo no sería de extrañar que la próxima persona en abandonar los platós de Telecinco fuera la sustituta de Jorge Javier Vázquez.

El exmarido de Rocío Carrasco ha desvelado que ha estado desaparecido porque su madre había enfermado. El comportamiento que ha tenido su entorno ha sido excepcional, pues la noticia ha permanecido oculta hasta que él ha considerado oportuno. Les ha dedicado unas emotivas palabras a sus hermanos, demostrando así que son una familia unida.

“No digo el hospital porque en ningún momento ha salido absolutamente nada, no ha habido fotógrafos y no han salido noticias . El hospital ha guardado la confidencialidad y ellos saben a qué me dedico, por eso se lo agradezco. No puedo dejar pasar darles las gracias a mis hermanos por haber estado ahí cuidando a mi madre y sacándola adelante”, desliza el youtuber.