Andrea Janeiro se rompe al desvelarse la cita que puede romperlo todo

Andrea Janeiro no sale de su asombro con la última ocurrencia de su madre. A pesar de ser la mujer que le dio la vida, la joven no para de sorprenderse con el carácter tan fuerte y personal de su progenitora.

A pesar de su ascenso en La fábrica de la tele, 'la princesa del pueblo' está totalmente involucrada con sus negocios fuera de la pequeña pantalla. Y es que, aparte de su flota de camiones, Belén Esteban cuenta con su propia marca de productos alimentarios.

| Cedida

Desde que comenzó esta andadura empresarial, la madre de Andrea Janeiro ha visto cómo su patrimonio ha crecido considerablemente, y no es para menos. Sabores de la Esteban han conseguido viajar por medio mundo.

Ahora, la tertuliana ha confesado que en uno de esos viajes casi consigue cerrar una cita con una de las personas más relevantes de nuestro país.

Andrea Janeiro se entera de las conversaciones de su madre

Andrea Janeiro está muy preocupada por su madre. Y es que, a pesar de que marca Sabores de la Esteban va viento en popa, la joven teme que todo se venga a pique por culpa de una conversación que Belén Esteban mantuvo hace unos meses.

▶️ Andrea Janeiro sorprende a todos y reaparece muy cambiada

'La princesa del pueblo' siempre se ha declarado fiel seguidora de la monarquía y de la Casa Real española. Este lunes 18 de abril, la colaboradora hizo una confesión en Sálvame que dejó con la boca abierta a sus compañeros de trabajo.

Mientras comentaban el posible regreso de Juan Carlos I a España, la madre de Andrea Janeiro aseguró que, durante su viaje de negocios a Emiratos Árabes, estuvo a punto de tener una cita con nuestro anterior Rey.

| Mediaset

"Cuando estuve en Dubai quise verle, quise reunirme con él. Me habría gustado tener una conversación con don Juan Carlos. Pero no pudo ser porque, en esos días, no estaba allí", aseguró la de Paracuellos.

Además, la Esteban quiso compartir con sus compañeros otros datos de la vida del exmonarca. Según ha contado la propia tertuliana, Juan Carlos es uno de los seguidores más fieles del programa.

Por eso, no se lo ha pensado dos veces a la hora de mandarle un mensaje de apoyo. "Sé que nos ves. Ven a España y habla. Ponte el mundo por montera. Habla y cuenta todo. Has hecho cosas bien, pero también algunas mal. Pero no es justo lo que te están haciendo".

Para Andrea Janeiro, no existen ningún problema en que su madre sea una fiel defensora de la figura de Don Juan Carlos, pero teme que su opinión sobre la monarquía pueda afectar al negocio familiar.

Andrea Janeiro está muy orgullosa de los logros de su madre

Andrea Janeiro no puede estar más contenta y orgullosa con la madre que le ha tocado. Y es que, a pesar de las raíces humildes de su familia, Belén Esteban ha conseguido crear un imperio desde cero.

Durante estos últimos 20 años, la joven ha sido testigo del crecimiento, tanto personal como profesional, de la tertuliana de Telecinco.

Aunque, en un principio, su popularidad se gestó gracias a sus escándalos mediáticos contra Jesulín de Ubrique, pronto la madre de Andrea Janeiro consiguió crearse una identidad propia.

| Europa Press

Tanto es así que, con los años, se ha convertido en uno de los rostros más importantes y queridos de Sálvame. Aunque, desde hace un tiempo, la tertuliana baraja la posibilidad de abandonar su puesto de trabajo para centrarse de lleno en sus negocios fuera de la pequeña pantalla.

Desde que la mujer de Miguel Marcos comenzó con sus empresas, no ha dejado de cosechar éxitos.

Para Sabores de la Esteban no existen límites. Y es que, sus productos alimenticios, entre los que se encuentran sus patatas, gazpachos o cremas, son los favoritos de muchos.

Y esto es algo que a la madre de Andrea Janeiro le ha permitido salir de nuestras fronteras. La colaboradora de Mediaset ya ha conquistado los paladares de medio planeta.

En estos años, la empresaria ha logrado exporta sus productos a países como Dubai, Estados Unidos, Alemania o Andorra.