Andrea Janeiro se entera de que el problema de su madre no tiene solución y va a más

Andrea Janeiro conoce de primera mano lo bueno y lo malo de ser un personaje público.

Estar expuesto continuamente al escrutinio de la prensa y la gente de a pie no es nada fácil. No obstante, el mazazo más grande a su intimidad viene por parte de quien menos se lo espera.

Los implicados en esta trama que afecta indirectamente a la madre de Andrea son Sálvame, La Fábrica de la Tele y Mediaset. La propia Belén Esteban dejó caer algo en su programa cuando le reprochó a Gustavo González que la investigase.

| Cedida

La 'Operación Deluxe' que preocupa a Andrea Janeiro

'Operación Deluxe' es el nombre que le han puesto a esta trama de espionaje que está siendo investigada por Marcelino Sexmero, titular del Juzgado de Instrucción Nº 4 de Madrid. El motivo no es otro que el presunto 'espionaje' que ha realizado Gustavo González durante más de 10 años.

La información confidencial le llegaba por parte del policía Ángel Jesús Fernández Hita, un funcionario de la autoridad actualmente jubilado. Presuntamente, Fernández Hita accedía a las bases policiales Argos y Sidenpol con el fin de consultar los antecedentes y denuncias policiales que Gustavo le pedía.

Más de un centenar de personas podían haber sido afectadas por estas prácticas.

| Mediaset

En algunas ocasiones, ni siquiera se trataba de personas conocidas o relacionadas con el mundo del corazón. De hecho, fueron algunos redactores de Telecinco los que le pidieron a Gustavo que hiciera gala de sus contactos.

La razón no era otra que la de buscar referencias sobre personas con las que querían hacer negocios particulares como la venta de un coche o un piso, según informa Libertad Digital

Este es, sin duda, uno de los puntos más controvertidos. El hecho de que fuera el propio equipo del programa el que solicitara este tipo de información.

Andrea Janeiro, el apoyo siempre necesario para su progenitora

Obviamente, una de las afectadas ha sido Belén Esteban y, por extensión, también su hija Andrea Janeiro. Ambas han visto como su derecho a la intimidad se veía vulnerado.

La madre de Andrea Janeiro no se cortó en su intervención en Sálvame. Visiblemente enfadada, increpó a Gustavo: "Me han informado de lo que tenías en tu casa mío. ¿Qué te crees que soy una delincuente?".

Asimismo, Jorge Javier no dudó en azuzar el avispero ante la impasibilidad del periodista: "Gustavo sabe todo últimamente, pregúntale que está muy bien informado, sabe todo de todos".

Gustavo intentó defenderse diciendo que es periodista, pero su respuesta no bastó para la princesa del pueblo. "¿Y por eso tienes que tener lo que tienes? A Belén la ha llamado la policía y me han informado. Yo no tengo ninguna multa de tráfico. Así que, que sea la última vez. Me da igual que me hayas pedido perdón. Lo que tenías en mi casa de mí y de otros compañeros que trabajan aquí me parece de muy mal compañero".

| Telecinco

Sin duda, unas duras declaraciones las que lanzó la madre de Andrea Janeiro. Sin embargo, desde dirección la mandaron callar.

Posiblemente, los directores temían que esa conversación terminara por destapar las dudosas prácticas de las que eran partícipes.

La Fábrica de la Tele ha sido rápida en desmentir todos los rumores que la involucran en la investigación que se está llevando a cabo. A través de un comunicado, expresaban que se limitaban a ejercer su derecho a la información y que las atribuciones de espionaje eran completamente falsas.

| GTRES

Sí, la vida de Andrea Janeiro ya roza lo esperpéntico con trama de espionaje incluida. Confiamos en que su nueva etapa en el piso que le ha regalado su madre en Madrid sea suficiente para olvidarse del tema.