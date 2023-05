Andrea Janeiro descubre qué pretende hacer 'MasterChef' con su familia

Andrea Janeiro es una de las jóvenes más cotizadas de la crónica social y le han hecho muchas propuestas para romper su silencio. Cuando cumplió 18 años habló con su madre, la colaboradora Belén Esteban, y le hizo saber cuáles eran sus planes. Quería ser anónima, de ahí que se fuera a marchar de España y ahora está viviendo en Estados Unidos.

Andrea Janeiro, según informa el diario El Nacional, ha recibido dos ofertas en las últimas semanas y ha rechazado las dos. Por un lado, una conocida revista le ha propuesto ganar 150.000 euros a cambio de un posado, pero ella se ha negado. Ha hecho lo mismo con MasterChef Celebrity, concurso en el que participará su padre, el torero Jesulín de Ubrique.

El medio En Blau asegura que MasterChef “ha puesto en un compromiso a Andrea” y ahora hay una nueva polémica encima de la mesa. Es un concurso de cocina, pero la edición de famosos es un tanto especial y hay muchos agentes externos. Los familiares de los participantes interactúan de una forma u otra y es ahí donde está el problema de Andreíta.

Andrea se ha negado a participar de ninguna manera, no enviará vídeos, como hizo cuando Belén Esteban estaba en Gran Hermano VIP. Es evidente que tampoco viajará a España para colaborar con el programa, entre otras cosas porque no tiene relación con su padre. El problema es que Julia Janeiro, su hermana, sí lo hará y empezarán las comparaciones.

Andrea Janeiro no quiere saber nada de MasterChef

MasterChef va a pagar, siempre siguiendo los datos aportados por El Nacional, 30.000 euros a Jesulín y quiere amortizar el caché. Este dinero no solo es para que el torero partícipe en el juego, también es para que su familia se implique en el asunto. Cuanto más contenido mejor y ahí es donde entra en juego Julia Janeiro e incluso María José Campanario.

Andrea, según cuentan en El Programa de AR, “no tiene relación con su padre, no es que sea una relación poco fluida, es que no hay relación”. Esa es la razón principal por la que no hará ningún esfuerzo: ni mandará mensajes, ni vídeos, ni evidentemente viajará. Vive en Estados Unidos y no hará ningún esfuerzo, sobre todo porque ella no quiere ser famosa.

En Blau asegura que la joven está en un compromiso, a pesar de que tiene clara su postura. Ha descubierto lo que pretende hacer MasterChef con la familia Janeiro e inevitablemente saldrá salpicada. Por eso le ha pedido a Jesulín que no hable de ella en ningún programa.