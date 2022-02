Chenoa le comunica a uno de sus mejores amigos que se queda sin boda

La boda de Chenoa sigue generando controversia, y es que desde que se comprometiese en 2019 con el doctor Miguel Encinas, muchas cosas han cambiado.

Algo que ha obligado a la cantante a posponer sus planes una y otra vez. Tanto es así, que ha tenido que reducir la lista de invitados al mínimo debido al Covid.

Y uno de los últimos en caer ha sido uno de sus grandes amigos y compañeros de O.T, Manu Tenorio.

En un primer momento, los planes de Chenoa pasaban por invitar a todos sus compañeros del programa. Bueno, a todos menos a David Bisbal, pero la situación sanitaria actual la ha obligado a replantearse la situación.

| GTRES

Tanto es así, que al preguntarle a Manu por el esperadísimo enlace, él aseguraba no saber si realmente está invitado o no.

"No lo sé si me invitará, yo lo que le deseo por supuesto es muchísima felicidad porque se lo merece", aseguraba el cantante.

"Es una mujer formidable y fantástica, él es un chico extraordinario y que sea un día inolvidable porque se lo merece".

La pandemia llevaba a Chenoa a optar por algo más íntimo, y no la gran boda que ansiaba en un principio.

| LND

Otro que no estaría en la lista es Javián, que tampoco habría recibido invitación alguna por parte de 'su hermana':

"He hablado con ella hace poco, pero no me ha invitado, no sé si es porque no quiere o porque va a hacer algo más personal", sostenía.

La argentina ya explicaba que ella y su pareja intentaban compaginar las cosas de la mejor manera posible.

"Estamos intentando compaginar la parte de hospital, quirófano que es lo que hace él, y yo con las canciones, a ver cómo lo hacemos", apuntaban en un primer momento.

"Hay ganas de sentarse a hacer la lista de las cosas que hay que hacer, que no sé que son porque es mi primera vez".

Chenoa se ve obligada a cambiar sus planes una vez más

"Quiero que estén todos y se lo pasen bien, pero todavía no he invitado a nadie porque no tengo la fecha", decía en 2019 tras anunciar el compromiso.

Y a pesar de que no dio tiempo a planear muchos más detalles por culpa de la pandemia, Chenoa sí que tenía claro a quien iba a encargarle el vestido de novia. La argentina se decidió por Hannibal Laguna.

"Es muy coherente con su personalidad, tiene ese punto que nos hace a la mujer muy femenina, pero también es un diseñador práctico y eso me gusta", daba a entender.

| Europa press

Pero, casi dos años después, le habría pedido al diseñador empezar otra vez de cero: "Por suerte no había cortado la tela cuando estalló la pandemia. En este tiempo que ha pasado, he cambiado de idea y lo quiero un poco diferente", matizaba.

Por suerte, Chenoa sí que pudo disfrutar de su primera despedida de soltera al lado de grandes amigas como Gisela y Natalia, sus ex compañeras de O.T.

Ella misma argumentaba que "la única razón para posponer la boda es esta difícil situación que estamos viviendo todos". Pero, finalmente, parece que ya tenemos fecha.

"Miguel y yo nos casamos en junio de 2022", anunciaba a bombo y platillo hace poco. Además, incluso tendrían claro el lugar donde se darán finalmente el 'Sí, quiero'. "Estábamos entre Madrid y Mallorca, y al final nos decantamos por mi tierra".

| GTRES

"A él le hace mucha ilusión que nos casemos en mi casa. Después de tener que posponerla, no cancelarla, por la pandemia, nos hace muy felices tener ya la fecha", aseguraba emocionada la futura novia.

"Antes de la pandemia, quería hacer algo grande. Ahora sé que será algo más íntimo, más pequeño, por circunstancias lógicas. Los dos tenemos familiares muy mayores y queremos protegerlos".

Pero, Chenoa no se olvida de aquellos invitados de los que finalmente tenga que prescindir.

"Tengo pensado organizar una cena con ellos en algún momento para celebrarlo, pero será una boda íntima y no podré invitarlos a todos".