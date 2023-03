'Fiesta' anuncia la ruptura de Anabel Pantoja y Yulen Pereira: el motivo

Fiesta se ha convertido en uno de los mejores programas de Telecinco y semana tras semana anuncia noticias sorprendentes. Los periodistas del espacio han descubierto que Anabel Pantoja ha tomado una decisión impactante con Yulen Pereira. Supuestamente la pareja está atravesando una grave crisis y ambos han decidido darse un respiro: en estos momentos no estarían juntos.

Anabel Pantoja ha estado casi un mes fuera de España, tiempo que ha estado separada de su novio y que le habría pasado factura. Según cuentan en Telecinco, cabe la posibilidad de que se haya dado cuenta de que el deportista no está hecho para ella. Los rumores han alcanzado mucha repercusión porque Fiesta ha contactado con Yulen y su reacción ha sido bastante extraña.

| GTRES

Yulen Pereira tiene que ser amable con los medios porque su madre está concursando en Supervivientes 2023. Sabe que debe atender a las llamadas de los periodistas, por eso ha sorprendido tanto que haya colgado el teléfono a Fiesta. En el programa piensan que si la noticia hubiera sido mentira lo habría negado todo, pero ha hecho justo lo contrario.

Anabel también se ha mostrado bastante nerviosa y su actitud ha hecho saltar todas las alarmas. Ha regresado de América y se ha encontrado en el aeropuerto con un grupo de reporteros que, sin saberlo, le han preguntado por Yulen. En esos momentos su reacción pasó inadvertida, pero ahora ha cobrado mucho sentido: la sevillana se mostró muy molesta.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Pantoja dejó claro que no iba a hablar de su vida privada, algo extraño porque ya lo ha hecho en los programas de Telecinco. También ha vendido varias entrevistas nombrando a Yulen, incluso el esgrimista protagonizó una exclusiva en Lecturas. Es decir, ambos han comercializado con la relación y no tiene sentido que ahora huyan de los periodistas.

Anabel Pantoja ha mentido

Anabel, para no hablar más del tema, les dijo a los reporteros que le estaban esperando que había quedado con Yulen para comer. La prensa le siguió y descubrió que era mentira: la influencer no ha visto a su supuesto novio desde que ha vuelto de América. En Fiesta aseguran que el tiempo que ha pasado fuera les ha servido para darse cuenta de la realidad.

| GTRES

El colaborador Jorge Moreno se ha puesto en contacto con Yulen, quien se ha mostrado bastante incómodo con el asunto. “Ante todo es bastante sorprendente cuando le preguntamos por si pasa algo en la pareja”, comenta el periodista. Pereira colgó el teléfono y no aprovechó la oportunidad para desmentir la noticia y poder seguir con su vida.

Pantoja tampoco ha usado sus redes sociales para quitarle la razón a Fiesta, lo que hace pensar que está escondiendo algo. El motivo de la presunta ruptura, según las informaciones publicadas, sería la diferencia de vidas entre uno y otro. Dicen que Yulen no termina de adaptarse al mundo de la fama, a pesar de que su madre está en Supervivientes 2023.

La familia de Yulen ha jugado un papel vital

Anabel Pantoja, pese a que no suele ser amable con la prensa, tiene un carácter bastante ameno y ha intentado ganarse a los Pereira. No lo ha conseguido y esa sería otra de las razones de la posible ruptura. Medios de total solvencia aseguran la separación, pero los protagonistas no la han confirmado.

Pantoja está centrada en otros asuntos, como por ejemplo en el bienestar de su tía. Acaba de llegar a España y ya le están acusando de atrevimientos bastante serios. Dicen que volverá a encerrarse en Cantora, su finca y gran refugio, hasta que decida volver a los escenarios.