El padre de Yulen Pereira decide confirmar los rumores en 'Socialité'

Yulen Pereira se ha convertido en el protagonista indiscutible del fin de semana porque Fiesta ha dudado de su situación sentimental. El programa Socialité ha seguido investigando y se ha puesto en contacto con el entorno para descubrir la cruda realidad. “Tengo clarísimo que algo pasa”, ha comentado María Patiño mientras explicaba por qué su postura es tan complicada.

Yulen Pereira juega con ventaja en este asunto porque Anabel Pantoja es un rostro muy querido en Telecinco. María Patiño ha desvelado el motivo por el que no se ha puesto en contacto con la sevillana para confirmar la noticia: son amigas. Sin embargo, se ha comprometido a usar otras fuentes para arrojar luz a este asunto tan espinoso.

Yulen y su familia están en el punto de mira, Socialité ha localizado a su padre y no ha parado hasta hablar con él. Manuel, así se llama el protagonista de esta noticia, se ha mostrado algo esquivo y no ha entrado en detalles. Todo hace pensar que su hijo le ha dado órdenes muy concretas para que no alimente la polémica ni el malestar de Anabel.

“Estamos en la casa de Yulen, pendientes de cualquier movimiento porque la crisis es una realidad. Han borrado todas las fotos de sus redes sociales y nosotros hemos hablado con el padre del deportista. Sabemos que la participación de Arelys en Supervivientes ha sido el detonante de esta crisis”, ha dicho un reportero de Socialité.

María ha ampliado la noticia: “Ese piso en el que estás es el que comparte la pareja y Anabel dijo que iba a ir tras regresar de América. Las agencias le han seguido y se han dado cuenta de que no es verdad, no sé que voy a hacer. No voy a escribir a Anabel porque no me va a contar la verdad, pero yo tengo otras vías”.

Yulen Pereira tiene un comportamiento extraño

Yulen Pereira tiene mucho poder en Instagram y en ningún momento ha usado su influencia para desmentir nada. La situación empeora por momentos porque en Socialité se han dado cuenta de que ha intentado eliminar a Anabel de su vida.

“Hemos rastreado las redes de Yulen y nos hemos dado cuenta de que etiquetó a Anabel en una foto y ahora la ha borrado. Está borrando el rastro de la colaboradora y no sabemos por qué, por eso hemos hablado con Manuel. No ha desmentido que estén en crisis”, explica un colaborador del citado programa.

Pereira se habrá quedado de piedra al descubrir que su papá también ha hablado con Socialité. Este último ha confirmado los rumores: su hijo se encuentra perfectamente, a pesar de la supuesta crisis.

“No tengo nada que comentar, eso es una cosa suya y de Anabel, pero Yulen está bien, está centrado en su deporte. Lleva mucho tiempo centrado en el deporte y ha quedado en posiciones muy buenas, así que eso es lo que importa”, comenta Manuel.

Llama la atención que el familiar de Pereira no haya aprovechado para desmentir la noticia. Tampoco la ha afirmado, pero la ha pasado por alto y algunos piensan que lo ha hecho porque es cierta.

Yulen Pereira está en el punto de mira

Yulen Pereira quiere centrarse en el deporte, pero antes deberá aclarar la situación. “Yo todavía no me atrevo a hablar de ruptura, pero ha tenido que pasar algo más. A mí ella no me ha escrito, cosa que me ha llamado la atención porque siempre puntualiza ciertas cosas”, comenta María Patiño.

Pereira no sabe comportarse en el mundo del corazón, pero trabaja en Telecinco defendiendo a su madre en Supervivientes 2023. Todo hace pensar que terminará hablando del tema, aunque le perjudique en su carrera deportiva.