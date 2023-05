Ana Soria recibe una noticia de Susanna Griso que confirma todas sus dudas

Susanna Griso sorprendió a todos al atacar a Ana Soria en Espejo público y ahora no ha tenido más remedio que justificar sus palabras. La novia de Enrique Ponce se sentó en El Hormiguero y admitió que estaba cansada de recibir críticas por parte de ciertos medios. Curiosamente los periodistas o colaboradores que más le atacan son amigos de Paloma Cuevas, exmujer del torero.

Susanna Griso ha prometido que ella no ha querido atacar ni hacer daño a nadie, aunque admite que está al lado de Paloma Cuevas. Esta noticia ya ha llegado a oídos de Ana, quien se ha negado a seguir alimentando la tensión y no ha hecho ningún comentario. Podría haber utilizado sus redes, pero la confesión de Susanna no le ha pillado por sorpresa.

| Antena 3

Ana Soria ha explicado en El Hormiguero que ha tenido que ir a terapia por las continuas burlas que ha recibido. La presentadora de Espejo Público no ha empatizado con este dolor y ha hecho un comentario que todavía sigue generando ruido. “Ana lleva 11 años intentando sacarse el título de abogada”, dijo en su programa.

Griso ha reaparecido y un reportero le ha preguntado por este asunto, así que ha aprovechado para dar la noticia. Asegura que no tiene nada en contra de la novia de Enrique Ponce, pero asume que está al lado de Paloma Cuevas. Eso sí, promete que con Ana solo usó “la ironía”, no quiso hacer daño ni abrir ninguna guerra.

Susanna Griso ha tomado una decisión

Susana ha matizado sus palabras sobre la joven estudiante y ha explicado que solamente estaba jugando con los tiempos. “Ya no puedo hablar”, le ha dicho al reportero que se ha acercado a ella para preguntarle por este asunto. “Cuando dije eso de que tarda once años en sacarse el título de abogada lo dije con ironía porque hubiese tenido que empezar con trece”.

| EuropaPress

Ana Soria no ha respondido a estas palabras, en Telecinco han contado que está bien asesorada por Enrique Ponce. Siempre ha sabido que Paloma tenía mucho poder y las declaraciones de Griso no han hecho más que confirmar sus sospechas. La presentadora dice que está “en defensa de Paloma siempre, pero en contra de nadie”.

Griso ha tomado la decisión de no volver a tocar el tema para no tener malos entendidos. “No quiero ser portavoz de Paloma, cada uno tiene lo suyo. Es una gran amiga, pero sobre todo por respeto a ella, prefiero no opinar”.