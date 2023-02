Ana Rosa Quintana mete a Joaquín Prat en un compromiso en directo

Ana Rosa Quintana y Joaquín Prat se conocen desde hace años y, además de compartir plató en Telecinco, forjaron una gran amistad después de tantas horas juntos trabajando en televisión. Y en ocasiones la periodista mete en un compromiso a su compañero, como ha sucedido en las últimas horas.

Ana Rosa Quintana conoce muy bien las fortalezas y debilidades de Joaquín Prat y viceversa. Hay detalles que a veces desvela en pleno directo y que no pasan desapercibidos para la audiencia de Telecinco.

Ambos son uña y carne en el plató de El programa de Ana Rosa, y suelen hacer gala de su complicidad, incluso relajándose en exceso en algunas ocasiones.

Hay que reseñar que Ana Rosa es más que una compañera y amiga de Joaquín Prat, ya que la presentadora de Telecinco es la madrina del hijo de Joaquín.

Ana Rosa Quintana pone a su amigo en un compromiso

Además, la veterana periodista ha puesto en valor esa amistad tan sólida que mantiene con Prat desde hace tanto tiempo. Sin duda, él fue uno de los pilares que más estuvo apoyándola durante el año que estuvo fuera de la televisión por culpa de un cáncer de mama.

| Mediaset

Lo cierto es que cuando se enciende el piloto rojo, ambos dan rienda suelta a su eterna complicidad. Y en el programa de este jueves, Ana Rosa Quintana le daba paso al presentador a eso de las 13:30 para que diese comienzo una entrega más de Ya es mediodía.

Siempre que tiene lugar esta transición, ambos se dedican ciertos comentarios, incluso a veces algunos zascas que son virales en las redes sociales en pocos segundos.

NOVEDAD WHATSAPP: Pincha aquí para recibir GRATIS tus noticias favoritas del Corazón en WhatsApp

Ana Rosa sabe que es una de sus grandes manías

El de hace unas horas ha sido un momento inolvidable y es que Ana Rosa ha desvelado una de las grandes manías inconfesables del presentador de Ya es mediodía.

| Telecinco

En todo jocoso, Ana Rosa saludaba a Joaquín Prat anunciando que ya comenzaba su programa en breves instantes. Y él ha contestado de forma irónica "ya me estáis quitando tiempo".

Ana Rosa ha contestado de forma inmediata afirmando lo siguiente. "De verdad, es que, como si no tuviera bastante, lleva aquí desde las 9:00 de la mañana".

Mientras, Prat le ha espetado lo siguiente. "Ay, no me tires de la lengua". A partir de ese momento, la madrileña se ha venido arriba y le he dicho que "yo no tiro de la lengua ni de nada".

Joaquín Prat le da mucha importancia a su cabello

A lo que Prat le ha espetado "de los pelos". Cuando he escuchado eso, la veterana comunicadora ha confesado en pleno directo que "los pelos ni tocarlos. Yo ya sé que a Joaquín hay una cosa que no se le puede tocar, que es el pelo", sentenciaba.

| EuropaPress

El caso es que Joaquín ha salido de la situación de la mejor manera y ha admitido esa gran manía que tiene desde hace años. Además, ha añadido de forma jocosa "con lo que me han costado".

🔴 Ana Rosa Quintana para su programa para dar una noticia de vital importancia

Hay que echar la vista atrás para recordar cómo Joaquín Prat se sometió hace unos años a un injerto capilar. Y no es un tema que esconda especialmente porque ya se refirió a él en más de una ocasión.

Antes de ponerse ese injerto de pelo, este estaba preocupado por su imagen y afirmaba que tenía "unas entradas más que evidentes y también en la coronilla".

Lo cierto es que después de someterse a ese injerto capilar, Joaquín está mucho más tranquilo. Ha vuelto a demostrar a su compañera y amiga que su cabello es algo que siempre ha valorado mucho y que le gusta cuidarlo lo más posible.