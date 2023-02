El guardaespaldas de Victoria Federica, señalado por un motivo inesperado

Victoria Federica estuvo en Sevilla el pasado sábado, el día en el que se celebraba la 37.ª edición de los Premios Goya en el Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla. Eso sí, pocas horas después, tras su vuelta a Madrid, la joven protagonizaba un momento surrealista con uno de sus amigos haciendo de guardaespaldas ante la prensa.

Victoria Federica contaba con ir a la gala, aunque finalmente no pudo hacerlo. Pero no se perdió una de las fiestas privadas que tuvieron lugar en la capital sevillana tras la ceremonia.

Una fiesta que organizó Orson Salazar, marido de Paz Vega, y en la que vimos a Victoria Federica erigirse como una de las influencers más 'top' del evento.

Victoria Federica disfruta de lo lindo en la fiesta de los Goya

Y es que llegó a dicha fiesta con un look de Fernando Claro Couture que fue la sensación de la noche. Hablamos de un vestido negro estilo años 20 lleno de encaje, plumas, brillos y transparencias. Un diseño que llevó mejor combinado que nunca, con un maquillaje muy marcado y el pelo recogido en una coleta.

Además, Victoria Federica estuvo acompañada en la fiesta por su mejor amiga Rocío Laffon. Y en la citada fiesta pudimos ver también a: Macarena Gómez, Manuel Díaz, Javier Calvo y Virginia Troconis, entre otros asistentes.

Una celebración a la que no podía faltar Victoria Federica y que, sin duda, tuvo a la celebrity como gran protagonista de la fiesta. Un evento especial en el que quería estar ajena a las polémicas de su hermano y soltar toda la adrenalina que llevaba dentro.

Victoria Federica sabe que un amigo suyo tuvo que hacer de guardaespaldas

Lo cierto es que su hermano Froilán no sale de una para meterse en otra, aunque ese tema no le rondó por la cabeza en la citada fiesta. El caso es que Victoria Federica regresaba finalmente a Madrid a primera hora del pasado domingo. Eso sí, a su llegada a la estación de Atocha no quiso desvelar ningún detalle de cómo había pasado esa noche en aquella fiesta tan exclusiva.

Como suele ser habitual, Victoria Federica fue cortante con la prensa y no hizo gala de demasiada buena educación con los profesionales que le preguntaron por la noche de los Goya.

Victoria Federica portaba unas grandes gafas de sol y unos cascos enormes para evitar escuchar las preguntas de los reporteros que le preguntaban.

Victoria Federica volvió a mostrarse esquiva con los reporteros

Lo cierto es que a la llegada a la estación de Atocha, llamó la atención que uno de sus amigos actuó a modo de guardaespaldas. Y este fue un momento algo incómodo, aunque no es novedad en la actitud de Victoria Federica con los medios de comunicación.

Son trabajadores que tienen que lidiar muchas veces con la falta de empatía de la nieta del rey emérito. Y la pasada semana se volvió a demostrar una vez más cuando aún era de noche en la capital de España.

Por otro lado, la joven ha sido noticia en los últimos días después de que Teleaudiencias desvelase en su página web una posible novedad en su vida. Y es que la joven estaría negociando con El Desafío para fichar por el formato de Atresmedia para comenzar con las grabaciones de la cuarta temporada.

Sin duda, este sería todo un bombazo para la familia real, y que podría hacerse realidad en muy poco tiempo. Por ello, la joven podría debutar en televisión en el programa de Antena 3 que presenta todos los viernes el andaluz Roberto Leal.