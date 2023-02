'El Programa de Ana Rosa' da una última hora de Shakira que causa sensación

El programa de Ana Rosa ha vuelto a dar un gran protagonismo a la cantante Shakira. Y es que, después del estreno de su último trabajo musical, los colaboradores de este matinal de Mediaset España no han dudado en comentar la última hora sobre esta famosa artista colombiana.

Hace unos días, la exmujer de Gerard Piqué volvió a convertirse en noticia tras el estreno de TQG, su nueva colaboración musical con la artista Karol G. Este nuevo single forma parte del nuevo álbum de la de Medellín, el cual ha salido recientemente al mercado.

Como era de esperar, ambas cantantes han querido seguir la estela de la Sesión número 53 con Bizarrap y no han dudado a la hora de lanzar varias indirectas a sus respectivas exparejas.

Pero lo que más ha llamado la atención de todos los colaboradores de El programa de Ana Rosa han sido los ataques que estas dos artistas han dedicado a las nuevas novias de Anuel AA y Piqué.

Y es que, además de contar lo complicadas que han sido sus separaciones, las colombianas no se lo han pensado dos veces a la hora de hacer alusión a las nuevas relaciones de sus exparejas con frases tan lapidarias como "tú buscando por fuera la comida y yo pensando que era la monotonía".

Ahora, y durante una de las últimas emisiones de El programa de Ana Rosa, sus trabajadores no han querido dejar pasar la ocasión para comentar todos los detalles del regreso musical de Shakira.

El programa de Ana Rosa sentencia la actitud de la colombiana

Los colaboradores de El programa de Ana Rosa no han tenido ningún problema en pronunciarse sobre la última colaboración profesional de la de Barranquilla. Pero, sin duda, la opinión más llamativa ha sido la de su presentadora.

Y es que, Patricia Pardo no se lo ha pensado dos veces a la hora de asegurar que "se está quedando a gusto" con todos los dardos envenenados que ha mandado a través de todos sus últimos estrenos musicales.

Durante la emisión de su Club social,El programa de Ana Rosa ha querido analizar esta nueva colaboración, y ahí ha sido cuando la comunicadora gallera ha querido dar su opinión acerca de la crueldad que está mostrando la cantante con Clara Chía.

"Esta vez, quizás con Clara Chía ha sido cruel no, lo siguiente a cruel. Porque ahora da a entender que Piqué quiere volver con ella y que le manda mensajes", ha asegurado la presentadora en directo.

Y es que, la letra de TQG esconde varias indirectas como "y quieres volver, ya lo suponía, dándole like a la foto mía" o "qué haces buscándome melao, si sabes que yo errores no repito".

Pero, esta periodista no ha sido la única en pronunciarse al respecto. Otros colaboradores de El programa de Ana Rosa también han querido opinar sobre esta polémica colaboración musical.

A Isabel Rábago, le parece "muy fuerte" que haya decidido "reincidir" en el tema de Piqué. Al igual que Patricia Pardo, la tertuliana cree que "sigue siendo hipercruel con Clara".

"Dice 'me has puesto en triple M: más buena, más dura, más level'. Y más millonaria, le ha faltado la cuarta M", ha sentenciado la trabajadora de El programa de Ana Rosa.

Fue en este momento cuando la presentadora ha querido lanzar una pregunta al aire: "¿De verdad creéis que ha olvidado a Piqué?".

Y es que, considera que "si lo hubiera olvidado, no estaría haciendo esto". Además, no ha tenido ningún problema en sentenciar la actitud que está teniendo la colombiana. "¿Pero no creéis que con cuatro canciones iguales ya sobra?", se ha cuestionado en voz alta.

Por su parte, Rábago ha querido volver a poner el foco en la animadversión que tiene la artista con la nueva pareja de su ex. Después de cuestionar que "Piqué quiera volver" con ella, la colaboradora de El programa de Ana Rosa ha lanzado un capote a Chía:

"¿Qué pinta esa señorita en su boca desde la tercera canción? Yo el juego lo entiendo, el negocio, lo mediático y nosotros estamos encantados analizando, pero insisto, a Clara, déjala a un lado".