Belén Esteban da una noticia sobre Jesulín que sorprenderá a Andreíta

Belén Esteban vuelve a estar en el punto de mira y ha sido noticia en los últimos días después de que Alicia Senovilla haya sacado a la palestra un tema espinoso. Y es que ha quedado claro que ambas no tienen relación alguna desde hace 20 años.

La presentadora de televisión defendía a Jesulín de Ubrique a colación de una pregunta sobre la docuserie que está grabando en una plataforma. Una serie que saldrá a la luz en muy poco tiempo y que ha generado una enorme expectación.

Alicia aseguraba que a Jesulín se le habría silenciado porque otras personas como Belén Esteban han alzado más la voz que él. Y al torero no le habrían dejado hacer lo mismo.

Belén ha aprovechado este conflicto para dar una noticia de Jesulín de Ubrique. La colaboradora sabe perfectamente cómo es el documental que está grabando y no tiene ningún miedo. Según ha salido publicado, su hija Andreíta se ha quedado realmente sorprendida al conocer esta información.

Belén Esteban expone una noticia sobre Jesulín que deja sin habla a su hija

Belén Esteban estalló en el plató de Sálvame y el rifirrafe entre ellas es notorio. Ha habido varios cruces de declaraciones que no hacen más que reflejar la mala relación que han tenido desde que trabajasen juntas en Antena 3 hace dos décadas.

Alicia Senovilla no se esperaba que la prensa del corazón se apostase ante su casa para hacer guardia y rescatar nuevas declaraciones sobre la 'princesa del pueblo'. Y es que esta ha entrado al trapo como suele ser habitual.

Con todo, Alicia está cansada de tener a la prensa esperando por nuevas palabras que desacrediten a Belén Esteban. Y la 'princesa del pueblo' le ha respondido de forma tajante en el programa donde trabaja desde hace 13 años. De paso ha vuelto a hablar de Jesulín y ha dejado claro que ella es la única que conoce el documental que está grabando.

La de Paracuellos vuelve a saltar tras lo último de su enemiga

"Dice que está deseando ver la serie que va a hacer Jesús Janeiro, yo lo estoy deseando, pero no he tapado la boca a nadie nunca", sentenciaba Belén más enfadada que nunca.

Lo cierto es que Belén no tiene un especial interés por conocer de qué va a hablar el padre de su hija en esa docuserie que promete ser impactante. Sería la primera vez que Jesulín se pone delante de una cámara para contar todo lo que ha dado de sí su mediática vida.

"Yo no le he prohibido a él que hablara", incidía Belén. "Vamos a preguntarnos por qué no ha hablado", dejaba caer Belén este lunes en Sálvame.

"Mucha gente se va a tener que morder la lengua"

Por si fuera poco, la colaboradora de Paracuellos lanzaba un mensaje a navegantes y especialmente sobre el marido de María José Campanario.

"No tenéis ni idea, cuando pasen las cosas ya os daréis cuenta, mucha gente se va a tener que morder la lengua", ponía de manifiesto Belén. Lo cierto es que parecen unas declaraciones que denotan que la madrileña sabe más de lo que cuenta sobre esa docuserie que está grabando Jesulín.

María Patiño, presentadora en el día de ayer junto a Adela González, le hacía esta pregunta directa a Belén después de dejar esa frase enigmática en el aire.

"¿Tienes más conocimiento de lo que va a pasar de lo que la gente se cree?", le preguntaba la periodista gallega a Belén.

La colaboradora de Sálvame contestaba de forma contundente y sin dar demasiados detalles al respecto con un rotundo "sí". Veremos finalmente cuáles son las declaraciones de Jesulín de Ubrique y si realmente cuenta todo lo que pasó con Belén. En especial, sobre esa salida tan convulsa de Ambiciones de la que se ha hablado mucho, pero aún queda mucha tela que cortar.