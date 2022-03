Almudena Cid, en shock tras ver la fotografía definitiva

Almudena Cid avanza pasito a pasito hacia su recuperación tras la abrupta e inesperada ruptura de su matrimonio con Christian Gálvez.

Según se ha ido sabiendo con el paso del tiempo, ella fue la primera sorprendida cuando su todavía marido dinamitaba definitivamente la relación. Lo hacía por todo lo alto, haciendo pública su nueva relación con Patricia Pardo, con mensajes en las redes sociales y en declaraciones radiofónicas.

Parecía que todo estaba ya claro entre el exmatrimonio y que ambos estaban de acuerdo en la separación. Las imágenes de Almudena cuando creía que nadie la grababa, gesticulando y desfogándose con Melani Olivares en una cafetería dieron la vuelta a España.

| GTRES

Almudena Cid veía como una crisis lo que le estaba pasando con Christian, pero tenía la esperanza de que lo solucionarían. Ella estaba dispuesta a ella y pensaba que Christian también.

Él ya había tomado una decisión y los familiares de Almudena creen que ya había empezado con Patricia Pardo antes de dejar a Almudena.

La exgimnasta convertida en actriz lo está pasando fatal. Visiblemente más delgada y con la cara seria y ojerosa, Almudena se ha refugiado en sus amistades y familia para superar dicho trance.

Las fotos que han destrozado a Almudena

No obstante, las últimas fotos que acaba de ver en una portada han reabierto la herida de su corazón.

"Christian Gálvez y Patricia Pardo ya no esconden su amor". Este es el titular de la Revista Semana de este miércoles, que también refleja como Almudena ya está recogiendo las cosas de la casa que compartía con el presentador.

Triste y cabizbaja, la actriz tiene que ver como la nueva pareja pasea cogida de la mano por Madrid, consciente de que hay fotógrafos.

Esta falta de sensibilidad por la reciente ruptura y las ganas de Christian de exponerse con su nueva pareja han sido muy criticadas.

El entorno de Almudena considera que no hace falta echarle en cara cada día que él ya ha rehecho su vida. Almudena Cid todavía está en fase de duelo por la ruptura y pasándolo fatal.

Ella misma no entiende todavía qué ha pasado con Christian para que todo haya ido tan rápido. Según publica ABC, todo empezó (aparentemente) cuando ella le pidió un poco de "oxígeno" para estudiar bien los guiones de su nueva obra de teatro. Algo normal que enfrió a marchas forzadas una relación sin que Almudena prácticamente se diese cuenta de ello.

Christian decidió cortar por lo sano, mientras que ella todavía ahora no se explica nada. "Me he sentido tan engañada... Ahora necesito comportarme acorde a mis valores, quizá algún día se sepa todo".

Son muchos los que opinan que su expareja podría mostrarse algo más empático y optar por la discreción durante estas primeras semanas, por lo menos.

Almudena Cid quiere pasar página cuanto antes

Almudena Cid ha dejado su casa de Boadilla del Monte para comenzar una nueva vida. Cuenta con el apoyo de sus padres, familia y amigos que la están arropando en estos momentos complicados.

| Instagram

También su trabajo le sirve de refugio y entretenimiento mental para no pensar en su crisis personal. Almudena se encuentra interpretando "Una historia de amor" en el Teatro Infanta Isabel y, a pesar de lo paradójico del título de la obra, es lo que la está salvando.

Sus últimas publicaciones en redes sociales han ido en esta línea. Agradece el apoyo de sus compañeros y de la productora teatral que la ha contratado. Sin embargo la última publicación d Almudena en su Instagram muestra ya un cambio significativo en su actitud.

Frente a un espejo iluminado, descalza y sonriente, Almudena luce palmito con varios modelitos y con un mensaje bastante optimista.

"Mi vida ya en mí". Una frase simple que dice mucho de las ganas de recuperar su vida y pasar página. Entre los comentarios, muchísimas muestras de afecto que la animan a "soltar y confiar", a "cuidarse" y a "tirar para adelante".