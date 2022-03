Almudena Cid enciende todas las alarmas y ya no pueden dejarla sola

Para Almudena Cid, este 2022 está siendo una auténtica pesadilla. La exgimnasta rítmica no puede entender cómo su vida ha podido cambiar por completo en tan solo tres meses.

A finales de diciembre del año pasado, la deportista y Christian Gálvez anunciaron que se separaban. Aunque parecía que eran una de las parejas más consolidadas de la actualidad social, tras 11 años de matrimonio han decidido tomar caminos separados.

Y, aunque en un principio parecía que se trataba de una ruptura amistosa, nada más lejos de la realidad. Al poco tiempo de separarse de Almudena Cid, el escritor comenzó una nueva historia de amor junto a la periodista Patricia Pardo.

Ahora, y después de varias declaraciones de amor, esta pareja ha decidido no esconderse más. Los cámaras de varios medios de comunicación consiguieron captar a los presentadores de Telecinco paseado su amor por las calles de Madrid. Algo que a la actriz no le ha sentado nada bien.

La sobreexposición de este nuevo amor es algo que está afectando demasiado a la exgimnasta. A pesar de estar destrozada, Almudena ha decidido no dar explicaciones ante la prensa. Hasta ahora, la joven se ha mostrado muy huidiza con los medios de comunicación, pero ya no puede más.

"Me he sentido tan engañada… Ahora necesito comportarme acorde a mis valores. Quizás algún día se sepa todo".

Almudena Cid se refugia en su trabajo

Cuando Almudena Cid comenzó a ver comportamientos extraños en su pareja, decidió tomarse un tiempo para reflexionar y poder estudiar tranquila el guion de su obra de teatro. Lo que no se podía esperar es que esta decisión le iba a traer graves consecuencias.

Durante una entrevista para el periódico El País, la actriz confesó que, gracias a su nuevo trabajo encima de las tablas, se dio cuenta de que su matrimonio ya no era como antes. "He tenido un mal concepto del amor".

"Sentí que estaba haciendo un esfuerzo para el que no creí estar preparada. Hay una frase en el texto que de repente cambió para mí: 'Se acabó el amor'".

La joven dejó claro que fue ella la que decidió alejarse temporalmente de Christian, pero lo que no se esperaba es que fuera para siempre.

A partir de este momento, parece que ya no hubo marcha atrás. Y aunque todo apuntaba a que la ruptura fue algo mutuo, la nueva relación del escritor con Patricia Pardo ha hecho saltar todas las alarmas.

Muchos apuntan a que este nuevo romance surgió mientras que el presentador todavía estaba casado con Almudena Cid. "A Almudena la dejó de forma sorpresiva, sin explicaciones y ahora ya tiene un porqué", le aseguró un familiar cercano de la deportista a la revista Semana.

Sea como sea, esta prometedora actriz ha decidido volcarse a tiempo completo en lo que más le llena en estos momentos: la interpretación. Y prueba de ello son las múltiples fotografías que publica en su cuenta de Instagram.

El pasado 3 de marzo, Almudena Cid quiso agradecer a su nuevo trabajo y a todos sus compañeros el gran apoyo que está recibiendo de su parte, y que mejor forma que utilizar las redes sociales para hacerlo público.

"Gracias. Solo puedo daros las gracias por cada noche compartida sobre el escenario. No solo me siento apoyada, también reforzada y valorada a vuestro lado. Sois mi refugio. Gracias al teatro para sostenerme".

Almudena Cid recibe todo el apoyo de sus seres queridos

Almudena Cid no está pasando por su mejor momento. A pesar de que sus seres queridos no la dejan sola ni un minuto, la deportista no puede dejar de pensar en lo mucho que ha cambiado su vida en tan solo tres meses.

Tanto amigos como familiares han decidido cerrar filas en torno a ella. Desde que su separación se hizo pública, su círculo más cercano no se ha separado de la gimnasta.

Hace unos días, las cámaras de Europa Press grabaron a Almudena junto a varios de sus compañeros de trabajo en un bar de la capital.

Durante esta reunión, la actriz tuvo la oportunidad de desahogarse con su nuevo grupo de amigos. "Es revelador lo que dice Almudena Cid en esa conversación. Ella deja claro que le pilla totalmente de imprevisto esta ruptura", aseguraron desde el programa Socialité.

Aunque Almudena Cid ha decidido hablar lo menos posible con la prensa, sus amigos ya lo han hecho por ella. En un evento social, los actores Candela y Daniel se pronunciaron al respecto.

"Almudena está en un momento muy valiente […] Como amigos, lo único que se puede hacer cuando a un amigo le pasan cosas en la vida es sentarse, escuchar, quererlos mucho, apoyarlos y que sigan adelante".