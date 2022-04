Alejandro Reyes descubre el presunto engaño que terminó con la vida de su hermano

Alejandro Reyes, el hijo de Ivonne Reyes, es famoso desde la cuna porque la modelo venezolana asegura que Pepe Navarro es padre del joven. El presentador lo niega, pero no quiso someterse a una prueba de paternidad y la justicia le ha dado la razón a Ivonne. Lo cierto es que Alejandro, modelo y actor, nunca se ha intentado aprovechar del presentador y es una persona bastante honesta.

Alejandro Reyes ha hablado de Pepe, su padre legal, en contadas ocasiones y siempre lo ha hecho desde el máximo respeto. Sabe que sus palabras están estudiadas al detalle, así que prefiere no llamar la atención y continuar con su trayectoria artística. Lo único que quiere es que el líder de Esta noche cruzamos el Mississippi respete a su madre.

Alejandro ha descubierto, gracias a una entrevista que Vanessa Martín, ha dado en Viernes Deluxe que podría tener otro hermano. Vanessa, antigua azafata televisiva, asegura que mantuvo una relación sentimental estable con Pepe Navarro que duró tres años. Ha declarado que se quedó embarazada de él, pero que perdió el bebé y desde entonces decidió alejarse del presentador.

Alejandro, al igual que el resto de espectadores de Viernes Deluxe, se ha quedo sin palabras al escuchar el testimonio de Vanessa. Ha insinuado que perdió a su hijo tras un engaño que le dejó unas secuelas terribles y promete que puede mostrar mucha documentación. La ex de Pepe Navarro empezó a ir a un ginecólogo amigo del presentador y piensa que hubo cosas que no se hicieron bien.

“Empecé a ir a ginecólogo y me dijeron que el feto era extrauterino. Pero me di cuenta de que este señor nunca me citaba en horario de consulta, no me daba documentación ni me hacía ecografías. Estaba claro de que no quería dejar huella de mi embarazo”, declara Vanessa.

Alejandro Reyes, sorprendido: “Para mí es mi niño”

Alejandro prefiere estar al margen del escándalo, de hecho nunca ha sacado ningún beneficio por ser hijo de Pepe Navarro. Según ha salido publicado, renunció a la pensión que el presentador debía pagarle y ni siquiera utiliza sus apellidos. Lo único que quiere es proteger a su madre Ivonne y que el público confíe en su palabra, pues él piensa que dice la verdad.

Reyes, mientras tanto ha escuchado el testimonio de Vanessa Martín, quien asegura que Pepe podría haber tenido otro hijo. Ha dejado claro que lo perdió en el primer trimestre, pero ella ya estaba ilusionada: “No es un feto, para mí es mi niño”.

Vanessa pensó que el ginecólogo amigo de Navarro estaba cometiendo ciertas irregularidades, por eso pidió otra opinión. Según ella, un nuevo médico le dijo que el feto no era extrauterino y que estaba “completamente implantado, pero las prácticas no han sido habituales”.

No se ha quedado ahí y ha ido un paso más allá. "Yo tengo claro el motivo por el que se ha muerto mi niño, no lo puedo demostrar, pero tengo mis sospechas". Debemos dejar claro que esto es la versión de la ex de Pepe, únicamente estamos recogiendo su testimonio.

Alejandro Reyes conoce el infierno de Ivonne

Alejandro sabe que su madre ha atravesado circunstancias bastante complicadas desde que conoció a Pepe Navarro. Por eso no quiere entrar en ninguna polémica y siempre que puede habla bien del presentador para no generar escándalos. Supuestamente la modelo ha hablado con Vanessa Martín en alguna ocasión y disfrutan de cierta conexión.

Vanessa asegura que Pepe podría haber tenido otro hijo y consecuentemente Alex tendría otro hermano, aunque eso sí es indemostrable. “No puedo demostrar que Pepe es el padre porque el niño no ha nacido, pero tengo mis sospechas de lo que pasó con ese niño”. Promete que el ginecólogo al que le llevó Navarro nunca le ofreció ningún documento que acreditase el embarazo.